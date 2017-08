Luis Madariaga, Jugador Defensivo del Año

El linebacker de Pumas Acatlán, Luis Rodrigo Madariaga Antuna, fue reconocido por la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) como “Jugador Defensivo del Año”, dentro de la Conferencia Blanca de la Liga Mayor, durante la entrega de reconocimientos a lo mejor de la temporada 2016 de la máxima categoría de este deporte.

UNAM Global informó que el jugador acatleco, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, recibió este galardón de manos del legendario quarterback de Pumas, Joaquín Castillo, por haber sido el líder tackleador, con 51, además de una captura de mariscal de campo, la campaña pasada.

“Desde juvenil, siempre me ha gustado llevar mis estadísticas; y anteriormente ya había tenido buenos resultados en tackleadas, y pensé ‘¿Por qué no hacerlo otra vez?’. Cada semana, conforme iban saliendo los números por jugador en la temporada, me daba cuenta cómo estaba, y entonces decidí dar el cien por ciento en cada partido y competir por realizar más tackleadas, en beneficio de mi equipo. Por ello, este premio lo busqué y lo trabajé”, señaló el alumno universitario.

“Agradezco el apoyo de mi equipo, es un premio compartido, sin mis compañeros no hubiera sido posible, también fue un trabajo de mis coaches y de las autoridades universitarias, que siempre nos han apoyado. Además, es un gran orgullo recibir este reconocimiento en el preámbulo de la celebración de los 90 años del futbol americano en nuestra casa de estudios, pues 2017 será mi última temporada que juego en Liga Mayor, porque es mi quinto año de elegibilidad y también estoy muy contento por eso”, añadió.

En el evento, que también sirvió para dar el kick off a la temporada de Liga Mayor 2017 de esta organización, estuvieron presentes el titular de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM, Alejandro Fernández Varela Jiménez; Jorge Orobio Rosas, presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano; Raúl Rivera Sánchez, presidente de la ONEFA, el head coach de Pumas CU, Otto Becerril; y el entrenador en jefe de Pumas Acatlán, Enrique Zapata; así como autoridades y coaches de las Universidades que integran este organismo.

El primer encuentro de la temporada 2017 que sostendrán los Pumas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán será el 1º de septiembre como local ante los Leones de la Universidad Anáhuac, campus Querétaro; mientras que Pumas CU debuta el próximo 2 de septiembre, de visitante, contra los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla.