Organizaciones Civiles piden fiscal general autónomo

Ciudad de México.- Aproximadamente 200 organizaciones de la sociedad civil pidieron al Congreso de la Unión una reforma constitucional para tener una fiscalía general autónoma y que opere de manera transparente.

Representantes de estas asociaciones se reunieron este día al pie del Ángel de la Independencia y levantaron la voz en el lugar, como en las redes sociales con los hashtag #VamosPorMas y #FIscaliaQueSirva en el punto de reunión los asistentes suscribieron un documento en el que proponen reemplazar la PGR por una Fiscalía autónoma e independiente, documento que antes leyeron su propuesta.

“Esta iniciativa cívica atiende a la complejidad que vivimos, se fundamenta en estudios y diagnósticos profundos y consultas con decenas de expertos nacionales y extranjeros, reconocimiento el trabajo previo de nuestros legisladores, la propuesta también incorpora los planteamientos más sólidos de todos los partidos políticos y el Ejecutivo Federal han promovido en el Congreso”, indicaron.

Señalaron que hasta hoy el debate público ha girado en torno al pase automático del procurador al fiscal general, mecanismo que ha generado un amplio rechazo en la sociedad mexicana.

“Nuestra propuesta busca asegurar la independencia política del fiscal general y las fiscalías especializadas en anticorrupción, delitos electorales y derechos humanos. Incorporando criterios de designación que recuperen la legitimidad hoy perdida por la PGR, derivada de los vínculos partidistas, las cuotas entre partidos y otras prácticas de control político”, indicaron.

El documento fue signado por las siguientes organizaciones:

#JusticiaSinPretextos

A Favor de lo Mejor

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP)

Alianza de Maestros

Alianza Sindical Mexicana

Artículo 19

Asociación Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM)

Barra Mexicana de Abogados (BMA)

Buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas Veracruz

Búsqueda Colectiva Coatzacoalcos

Carlos Garza

Cauce Ciudadano

Causa en Común

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY)

Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPOS)

Centro Diocesano para lo Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Centro Fray Juan de Larios

Centro Nacional de Comunicación Social

Ciudadanos Contra la Corrupción

Ciudadanos por la Transparencia

Cohesión Comunitaria e innovación Social (CCIS)

Colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos

Colectivo Nosotros en Nuevo León

Colectivo Solecito Cardel

Colectivo Solecito Cordoba

Colectivo Solecito de Veracruz

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Comisión Mexicana de Derechos Humanos

Confederación Auténtica de Trabajadores de la RM

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)

Confederación USEM

Confraternidad Carcelaria

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal

Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila

Construir la Paz y Reformar la Justicia

Coordinadora Ciudadana APL

Coordinadora Ciudadana APN

Desaparecidos Justicia

Equis Justicia para las Mujeres

Ethos Laboratorio de Políticas Públicas

Familiares en Búsqueda María Herrera Xalapa

Familiares Enlaces Xalapa

Fondo Semillas

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México

Fundación Mahahual

Fundación Merced

Fundación para el Debido Proceso

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho

Greenpeace México

Grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

Grupo V.I.D.A LAGUNA (Víctimas por sus derechos en acción)

I(dh)eas Litigio Estratégico

Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM)

Impunidad Cero

Iniciativa Sinaloa

Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia

Instituto de Justicia Penal Procesal

Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora (IPEA)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Instituto para la Seguridad y la Democracia

Instituto Simone de Beauvoir

International Chamber of Commerce (ICC)

Jalisco Cómo Vamos

Justicia Pro Persona

Más Ciudadanía

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Mexicanos Primero

México Cómo Vamos

México Evalúa

México Infórmate

México SOS

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)

Méxxico Libre de Corrupción

Movimiento Blanco

Movimiento por Nuestros Desaparecidos

Observadores Mexicanos por la Transparencia

Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Opciona

Open Society Justice Iniciative

Oxfam México

PODER

Promoción de la Persona para una Sociedad Franterna

Propuesta Cívica

Red de Abogados por la Justicia

Red de Defensa de Derechos Digitales

Red de Madres Veracruz

Red Retoño de Prevención Social de la Violencia y el Delito

Renacer Lagunero

Seguridad, Justicia y Paz

Seguridad, Justicia y Paz BCS

Serapaz

Sociedad en Movimiento (SenM)

Sonora ciudadana

Suma por la Educación

Transparencia Mexicana

Un Millón de Jóvenes

Unión Nacional de Padres de Familia

Redes que suscriben el comunicado

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)

Agenda LGBT (Estado de México) • Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua) • Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México) • Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.) • Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.) • Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.) • Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.) • Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México) • Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.) • Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México) • Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.) • Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.) • Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) • Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México) • Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.) • Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.) • Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México) • Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.) • Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua) • Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.) • Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.) • Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.) • Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz) • Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.) • Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México) • Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.) • Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.) • Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México) • Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.) • Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México) • Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.) • Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.) • Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco) • Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.) • Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México) • Centro Mujeres (La Paz, BCS.) • Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.) • Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.) • Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.) • Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.) • Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México) • Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.) • Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California) • Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.) • Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.) • Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.) • Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.) • Comité Cerezo (Ciudad de México) • Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México) • Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.) • Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.) • Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.) • Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.) • Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México) • Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.) • Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab) • Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab) • Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.) • Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México) • Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.) • Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua) • El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.) • Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.) • Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México) • Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.) • Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.) • Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México) • Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.) • Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.) • Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México) • La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco) • Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca) • Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México) • Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México) • Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México) • Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México) • Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán) • Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí) • Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.) • Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.) • Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.) • VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.) • Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas). •

Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA):

Agencia Familiar Binacional, AC (AFABI)

Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino; Albergue del Desierto

Alianza Binacional Migración y Desarrollo A.C. (ABIMyD)

Las Dignas de El Salvador; Asociación de Salvadoreños y sus Familias en México (ASAFAMEX)

Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS)

Association of Mexicans in North Carolina (AMEXCAN)

Be Foundation, Derecho a la Identidad, AC

Boca de Polen Red de Comunicadores

Casa del Migrante en Tijuana AC

Frontera con Justicia, AC (Casa del Migrante de Saltillo)

Casa del Migrante, Casa Nicolás

Instituto Madre Assunta

Casa Tochan

Centro Bonó

Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (CCAMYN)

Centro de Alternativas para el Desarrollo Social, AC (CADES)

Centro de Apoyo al Trabajador Migrante

Centro de Apoyo Marista al Migrante (CAMMI)

Centro de Asistencia para Refugiados (CEALP)

Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, AC

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC

Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi AC.

Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC (CEDHAPI)

Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública AC (CECIG)

Mayela Blanco

Susana Cruickshank

Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM)

Clínica Jurídica Alaide Foppa-UIA

Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH)

Coalición Pro Defensa del Migrante

Colectivo Sororidad Glocal

Colectivo Transnacional CODETZIO

Colectivo Ustedes Somos Nosotros

Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos (COFAMIDE)

Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (COFAMIPRO)

CONFEMEX

Contracorriente A.C; CONVIHVE A.C.

Coordinación de Migración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

Dignidad y Justicia en el Camino, AC (FM4-Paso Libre)

El Rincón de Malinalco

Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas

Espacio Migrante, AC

Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (EMGM)

Estudios Fronterizos – Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)

Federación Zacatecana, AC (FEDZAC)

Formación y Capacitación A.C. (FOCA)

Red Mesoamericana de Mujer, Salud y Migración (RMMSM)

Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB)

Fundación Comunitaria del Bajío

Fundación para el Desarrollo

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC

Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, AC (GIMTRAP)

Help for Be Progress, Inmigrant Initiative

Identidad Migrante Derechos Humanos

Incide Social

Inclusión y Equidad, AC

Ximena Ortiz

Natalia Sánchez

Axel García

Hugo Ángeles

Jorge Romero León

Lorena Cano

Michael Chamberlain

Mónica Salmón Gómez

Ricardo Machuca

Marta Villarreal

Rocío Osorno

Ximena Gallegos

Fabiola Mancilla

Carolina Alvarado Feldman

Iniciativa Kino para la Frontera Norte

Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES)

Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC (IIPSOCULTA)

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)

Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC (INSYDE)

Instituto Para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI)

INSAMI

Nadia Nehls Martínez-Investigadora Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Ofelia Woo-Universidad de Guadalajara (UdeG)

Martha Rojas – Investigadora ECOSUR; Irapuato Vive A.C.

Justice in Motion / Global Workers Justice Alliance (GWJA)

Juventudes Indígenas y Afromexicanas en Conexión (JINACO)

Latin America Working Group (LAWG)

Mesa de Coordinación Transfronteriza-Migraciones y Género (MTMG)

Migrantólogos/Instituto Mora

Mujeres Unidas y Activas – Immigrant Youth Coalition

Observatorio Migración Puebla de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

Organización Binacional Aztlán

Otros Dreams en Acción (ODA)

Planeta de Comunicación, Arte, Orientación, Sociedad y Salud AC (Planeta CAOSS)

Por la Superación de la Mujer A.C.

Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C. (PRECADEM)

Casa Refugiados, AC

Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (PRAMI- UIA Laguna)

Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (PRAMI- ITESO)

Programa de Asuntos Migratorios en la Cd. De México (PRAMI-CDMX)

Red Binacional de Mujeres Artesanas

Red de Desarrollo Sustentable

Red de Mujeres del Bajío A.C. y su Centro Regional de la Red de Mujeres del Bajío (CEREMUBA)

Red del Bajío en Apoyo al Migrante

Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD)

Red Jesuita con Migrantes de ALC

Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red Mx)

Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF) / Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación (RIOD-Mex)

Red Nacional de Género y Economía (REDGE)

Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones

Red Regional Verdad y Justicia

Respuesta Alternativa

Ririki Intervención Social S.C.

Salud Integral para la Mujer, A.C. (SIPAM)

Scalabrinianas Migrantes y Refugiados (SMR)

Patricia Zamudio, Investigadora-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Golfo)

Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)

Sin Fronteras, IAP

Sistema Universitario Jesuita

The United Food and Commercial Workers (UFCW)

Colectivo Por una Migración Sin Fronteras de Tlaxcala; Un Mundo Una Nación

Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida A.C.

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)

Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD)

Uno de Siete Migrando A.C.

Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, AC (VM-APM)

Washington Office on Latin America (WOLA)