Exhalterista Damaris Aguirre, feliz por saber que es medallista olímpica

México.- La exhalterista mexicana Damaris Aguirre, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, se mostró feliz por saber que se convierte en la tercera competidora de su especialidad en convertirse en medallista olímpica.

Luego de conocer la noticia de formar parte de las medallistas olímpicas de Beijing 2008, la chihuahuense comentó que es un hecho importante que dio a conocer la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas y eso la tiene contenta.

“Estoy feliz porque ahora soy medallista olímpica, tarde, pero creo que es importante en mi carrera deportiva. Ahora sólo hay que esperar a que me la entreguen. Cuando me dijeron que la Internacional había dado a conocer a las nuevas medallistas me llenó de alegría saber que era una de ellas”, dijo.

Sostuvo que fue el entrenador Manuel Galván quien le comunicó la noticia, “eso me tiene contenta de que mis seis levantamientos y romper mi propia marca, se conjugaron para subir al podio bajo el programa de Juego Limpio del COI”.

La víspera la Federación Internacional de la especialidad dio a conocer la modificación del podio de Beijing 2008, en donde la mexicana había terminado en el sexto sitio. También falta que el COI lo haga oficial.

“A esto se le agregó todo lo que pasamos para estar en ese momento en ese lugar y ahora en este momento en este lugar recibir la noticia no cabe duda que los tiempos de Dios son perfectos”, expresó.

En aquella ocasión, Aguirre concluyó sexta en su participación en los Juegos Olímpicos Beijing 2008, tras un total de 245 kilos en sus seis levantamientos en la categoría de más de 75 kilos.

La presea de oro fue para la china Cao Lei, seguida de la kazaja Alla Vazhenina y de la rusa Nadezhda Yevstyukhina. Tanto Lei como Yevstyukhina fueron descalificadas por dopaje.

De tal manera, que ahora el nuevo podio quedó formado por la kazaja Vazhenina con 119-147 para un total de 266, seguida de la española Lidia Valentín con 115-135 y total de 250 y en tercero fue instalada la mexicana Damaris Aguirre con 109-136 y total de 245.

De esta manera, ahora son tres las competidoras de la disciplina con medalla olímpica. Oro para la fallecida Soraya Jimenez en Sydney 2000, Luz Mercedes Acosta con bronce en Londres 2012 y Damaris Aguirre con bronce de Beijing 2008.

