¿Valemadrismo en la UNAM?

Por Raúl Flores Martínez.

Desde hace años las instalaciones de la máxima casa de estudios, las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México han servido de guarida de células del crimen organizado que a plena luz del día se vende todo tipo de droga.

Una serie de reportajes que ha dado a conocer Grupo Imagen tanto en televisión como en el periódico Excélsior dan puntualmente la ubicación y rostros de los integrantes de las células de crimen organizado en las instalaciones de Ciudad Universitaria, hasta el momento no ha pasado nada.

En algunos casos los integrantes de esta comunidad, autoridades e incluso ex estudiantes con una enorme mediocridad mezclada de conformidad, aseguran que eso no es nuevo, que el fenómeno de la venta de droga no es nuevo.

Hasta donde llega el valemadrismo de autoridades y comunidad estudiantil que han permitido el crecimiento del crimen organizado dentro de las instalaciones de la máxima casa de estudios, un valemadrismo que se vuelve cómplice de los narcomenudistas que venden todo tipo de droga.

El cártel de Tláhuac y el de Tepito se han infiltrado entre la comunidad estudiantil con la finalidad de extender su zona de influencia dentro de la Ciudad de México, una zona que está vetada para las autoridades locales y federales.

La mentada autonomía de la máxima casa de estudios, esa concepto mal aplicado dentro de la UNAM ha permitido el crecimiento de grupos del crimen organizado que lo mismo roba, vende droga y le quita la vida a los estudiantes, esa autonomía mal aplicada que está llevando a pique a una de las universidades más representativas del país y Latinoamérica.

Qué esperan las autoridades de la UNAM, qué esperan las autoridades locales y sobre todo las federales para iniciar un operativo para detener a la treintena de narcomenudistas que se identifican a metros de distancia.

Uno que ha estado en la zona de las canchas de frontón, ciencias políticas y filosofía puede distinguir a los vendedores de droga, se distinguen por dos sencillas razones. Una no son estudiantes, dos siempre traen esas pequeñas bolsa conocidas como mariconeras, atravesadas a sus espaldas.

Qué esperan las autoridades de la UNAM, Federales y locales para detener a esos integrantes del crimen organizado, qué esperan para hacer una limpia en la máxima casa de estudios, una limpia que nada tiene que ver con sus planes de estudios, nada tiene que ver con su autonomía; solo tiene que ver con la seguridad de la comunidad estudiantil.

Tal parece que tanto autoridades de la UNAM, Federales, locales, comunidad estudiantil y ex estudiantes han caído en el llamado valemadrismo, abandonando a una de las instituciones de estudios más grande y representativa del país, así es el valemadrismo.