Boxeadora “Lupita” Martínez espera rival para primera defensa titular

México.- En espera del nombre de su rival, la boxeadora mexicana Guadalupe Martínez realizará la primera defensa del título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el próximo 30 de septiembre en Cancún, Quintana Roo.

“Ya estamos en el gimnasio y el nombre de la rival se dará a conocer pronto”, expresó la campeona, quien está lista para enfrentar y vencer a cualquier oponente que le pongan enfrente, incluida la exmonarca Zulina “Loba” Muñoz.

“Donde me la pongan (vuelvo a derrotar a Zulina) y a la boxeadora que me pongan enfrente, la meta de mi equipo es ganar, no hay otra cosa que pase por la cabeza, para eso nos preparamos, no hay rival pequeño, pero nosotros vamos creciendo y más sólidos”, manifestó.

Luego de la victoria conseguida el pasado 13 de mayo en Cancún, Quintana Roo, “Lupita” Martínez toma con mayor responsabilidad su andar en el ring, pues ahora como campeona mundial está en la mira de diversas peleadoras que quieren su cetro.

“Cualquier rival que venga es de peligro y cuidado, de respeto, no hay rival pequeño, todas pueden dar la sorpresa y vienen con la intención de quitarme el cinturón, aunque estoy consciente de lo que hay que cuidar, me costó mucho trabajo ser campeona del mundo”, apuntó.

Aunque Zulina quiere la revancha y otras pugilistas están en busca de la oportunidad titular, “Lupita” dejó en claro que eso se lo deja a sus representantes, quienes les dirán cuándo y ante quien defenderá su cetro.

“Cuando (Zulina) me pidió la revancha no puse peros ni nada, soy campeona, pero mi equipo se encarga de poner condiciones y lo que diga mi equipo haré, así ha sido siempre. Este título que quería con tanta ilusión no me lo quita nadie”, concluyó la monarca, quien quiere hacer historia y superar las 10 defensas del cetro.

Ntx.