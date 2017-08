EUA anuncia ganadores de prototipos del muro fronterizo con México

Washington.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos anunció este día a las cuatro empresas ganadoras de la licitación para la construcción de los primeros cuatro prototipos de concreto que servirán de modelo para el muro en la frontera con México.

Las empresas seleccionadas fueron Caddell Construction Co. LLC, de Montgomery, Alabama; Fisher Sand & Gravel Co., de Tempe, Arizona; Texas Sterling Construction Co., de Houston, Texas; y W. G. Yates & Sons Construction Company, de Filadelfia, Mississippi.

El comisionado adjunto en funciones, Ronald Vitiello, dijo en rueda de prensa que las empresas tendrán un plazo de 30 días para la construcción de los prototipos una vez que el gobierno emita la notificación oficial, lo que podría ocurrir en las próximas dos semanas.

Cada uno de los prototipos tendrá un costo de entre 400 mil y 500 mil dólares, una altura de 10.6 metros y una extensión de 10.3 metros. Serán construidos en el área de San Diego, California.

Los prototipos de concreto serán construidos y sometidos a una “revisión rigurosa” de su resistencia y durabilidad antes de elegir a la empresa o empresas ganadoras, señaló.

El proceso de evaluación de los primeros cuatro prototipos podría tomar de 30 a 60 días una vez que sean construidos.

Los fondos para la construcción de los primeros prototipos forman parte del presupuesto suplementario del Departamento de Seguridad Interna (DHS) del año fiscal 2017.

Un total de 732 empresas expresaron interés en participar en el proyecto del muro fronterizo, una de las principales promesas del presidente Donald Trump.

Por separado, CBP escogerá otros cuatro prototipos elaborados con materiales que no sean de concreto. En total, un máximo de ocho prototipos podrían ser construidos, cuatro de concreto y cuatro de otros materiales.

El muro será complementario a otros recursos que usará CBP para protección fronteriza, incluidos sensores, cámaras de vigilancia, torres de comunicación, iluminación e infraestructura, dijo Vitiello.

Aunque el presidente Trump solicitó mil 600 millones de dólares para el muro en la frontera en el presupuesto del año fiscal 2018, el Congreso no ha completado el trámite de aprobación y la propuesta enfrenta el rechazo de los demócratas.

Ntx.