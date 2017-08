-Lozano, Cordero y Gil, van con Meade

Por Héctor Moctezuma De León.

El dirigente del PAN, Ricardo Anaya no sabe en la que se metió al oponerse al pase automático del procurador Raúl Cervantes, a quien los priístas quieren como tapadera para garantizar su impunidad una vez que el hombre de Atlacomulco salga de Los Pinos. A Cervantes, para desgracia nuestra, lo van a imponer el PRI y sus aliados, de eso no cabe duda.

Anaya pagará caro la osadía de oponerse a la designación de Cervantes y pronto quedará fuera de la contienda por la candidatura panista para el 2018, además de que está en peligro de perder la dirigencia del partido, porque con su actitud, entró en terrenos de la mafia del poder.

No es casual que en los últimos días el calderonista, Javier Lozano Alarcón quien trabajaba en Puebla para posesionarse como candidato del PAN a la gubernatura del Estado, haya decidido regresar al Senado en medio de esta tormenta, ¿Qué pretenden los calderonistas y Felipe Calderón?

El asunto va mucho más allá de lo que muchos piensan y tiene varias aristas, la primera bajar al llamado niño maravilla de la contienda por la candidatura del blanquiazul, la segunda quitarle el control del partido y la tercera formar un bloque para aliarse con el PRI en torno a la figura de José Antonio Meade, habida cuenta que sólo una alianza de ese tamaño puede vencer a Andrés Manuel López Obrador, favorito en todas las encuestas.

Usted me preguntará ¿Y Margarita? Otra pregunta que surge es ¿Qué si Calderón le daría la espalda a su conyuge? Margarita tendría garantizada una posición clave en el gabinete de Meade y Calderón no la traicionaría porque en el 2024 ella podría ser la candidata. La edad le alcanza.

Calderón, Lozano, Ernesto Cordero y Roberto Gil empujarían a un sector importante del panismo para que vote por Meade, a cambio el primero tendrá la gubernatura poblana y los otros dos tendrían posiciones en el gabinete, al igual que la señora Calderón.

La candidatura del PAN, se la dejarían, a Rafael Moreno Valle, quien a lo mucho que podrá aspirar es a un tercer lugar en la contienda del próximo año.

Y no hay que descartar la posible adhesión del PRD, que no le quedará otra frente a un escenario en el que hasta ahora, tiene como imparable a Andrés Manuel. Sería un Frente Amplio para enfrentar al tabasqueño. Es la mafia del poder la que decide, no el voto de los ciudadanos.

Ricardo Monreal Ávila se dobló y ante unos mil simpatizantes que se congregaron en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, aseguró que no saldrá de Morena, pero pidió que se realice una nueva encuesta con dos encuestas espejo o una consulta ciudadana. Antes el Zacatecano destacó el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Será que lo convencieron de que ganarán en el 2018 y que será el Secretario de Gobernación?…Por la mañana Yeidckol Polevnsky, la secretaria general de los morenos había dicho en un noticiero de radio que quien mejor que Monreal para ser el titular de Segob en el gabinete de López Obrador…Se escuchan pasos que pueden llevar a la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte…El deprimido Mixcoac-Churubusco, construida por el gobierno de la Ciudad de México es una obra más que se inaugura sin estar terminada, algo que se viene haciendo costumbre en México, tanto en gobierno locales como el federal.

