Monreal: ¿Todos Unidos contra MORENA?

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Se soltaron los demonios en MORENA o, mejor dicho, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) los dejó salir a todos tras su torpe favoritismo por Claudia Sheinbaum, su fiel vasalla.

La presión ciudadana fue tal que la dirigencia de ese partido-secta terminó por ceder e hizo pública la encuesta que le dio el triunfo a la Sheinbaum. Por cierto… ¡una porquería de encuesta! Por si no la han visto, aquí se las dejo:

http://morena.si/wp-content/uploads/2017/08/encuestacdmx.pdf

De suyo, MORENA ya estaba metido en un brete: no optó por la elección interna (¿robo entre rateros?), ni logró forjar una candidatura de unidad (no son “vulgares ambiciosos”, sólo ambiciosos estándar). Y ahora resulta que la espinosa encuesta sólo vino a patear el avispero.

La encuesta se llevó a cabo los días 19 y 20 de agosto, con una muestra de 1,311 personas mayores de edad, seleccionadas mediante muestreo aleatorio simple y proporcional a la lista nominal, en 110 secciones electorales, con un margen de error de ±3% y un índice de confianza del 95%.

Error fundamental de la dichosa encuesta: mezclar un estudio de opinión sobre diversos asuntos de la Ciudad de México con una exploración sobre preferencias electorales. ¡No, caray! ¿Ya vieron ustedes cuántas preguntas se hicieron antes de preguntar lo de veras importante? ¿Quién fue el “genio” que diseñó ese bodrio?

¡En caliente, carajo! Se trataba de hacer una sola pregunta, una sola y ya: “¿Quién le gustaría que fuera el candidato de MORENA para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2018?”, impresa esta pregunta en la parte superior de una boleta en donde aparecieran los rostros y los nombres, en orden alfabético y con las mismas dimensiones, de los cuatro contendientes. Y, claro, un cuadrito extra que dijera: “Ninguno”. ¡Punto!

De haber procedido así, la muestra se pudo elevar a tres mil personas, el resultado final se pudo procesar en pocos minutos y también se pudo aplicar una encuesta espejo como medio de control. De hecho, lo idóneo era haber contratado a dos casas encuestadores independientes al partido político, trabajando en paralelo, bajo confidencialidad y comprometidas a dar a conocer simultáneamente el resultado de sus esfuerzos en un evento público.

Al menos así tuvo que haberse planeado la encuesta. Al menos. Pero el “dedito” de AMLO no necesita de técnicas estadísticas confiables: la “voluntad de Dios” basta. Y, como bien lo sabemos todos los pobres mortales, AMLO es un “iluminado”. Ya sabemos que “Dios” habla por él. ¡Aleluya! Su evangelismo autoritario lo pierde.

Curiosamente, la “súper científica” Claudia Sheinbaum y el “tecnócrata” Mario Delgado aceptaron un instrumento estadístico sumamente deficiente. Y también lo hicieron el despensero Martí Batres y el pragmático Ricardo Monreal.

Hay que decirlo sin chistar: sólo gente tonta acepta encuestas así de deficientes. Saquen ustedes sus propias conclusiones.

Como sea, Ricardo Monreal se vio hábil, muy hábil. Es un zorro. Fue el único que, al menos, habló de la necesidad de una encuesta espejo. Preveía el resultado “oficial” y fue el aspirante más favorecido por las encuestas realizadas por los periódicos de amplia circulación en la Ciudad de México.

¿Dónde estuvo su error? En haber aceptado competir con base en un instrumento tan defectuoso. De entrada, Monreal tuvo que haber dicho: “No resulta aceptable un instrumento tan deficiente”. Tuvo que haberle metido más presión a la encuesta.

Y, a pesar de todo, su postura reticente es la adecuada: Monreal se sabe el mejor aspirante y, en términos generales, lo es, sin duda alguna. Es el candidato idóneo, adecuado, oportuno. Queda claro que la mejor fórmula de MORENA era (es): Monreal a la Jefatura de Gobierno, y Batres y Sheinbaum al Senado. Así, MORENA hubiera arrasado. Pero alguien metió la cuchara en la sopa. Ya sabemos quién fue.

AMLO quiso hacer pasar la decisión de su “dedito” como “encuesta”, justo para no tener que darle explicaciones a Ricardo Monreal, sólo a él. Batres y Delgado son vulgares acomodaticios: estaba claro que iban a aceptar lo que les dieran. Batres y Delgado son “hueseros” que se someten fácilmente a los designios del Caudillo. Por eso salieron de inmediato a levantarle la mano a Claudia.

Con su apoyo a Sheinbaum, los “hueseros” Batres y Delgado creen asegurar sus ingresos por seis años. No es el caso de Monreal, quien, aunque sí tiene planes A, B y C, hace la finta y declara que sólo tiene un plan: ser Jefe de Gobierno. ¡Vende caro tu amor, aventurera!

Monreal se está dando a desear, porque tiene con qué responder y con qué reaccionar. Y ante la marrullera cautela de Monreal, el distante silencio de AMLO.

Los comunicados de Monreal son veneno puro: bien pensados, bien escritos, bien dichos. Logran generar la ambigüedad necesaria para mantener en vilo su proceder futuro. Y, a veces, dice más con sus silencios, sus tropos y sus gestos que con sus frases abiertas. Es un mago del discurso… ¿ahora entienden por qué AMLO le tiene tanto miedo?

Y claro que Ricardo Monreal es un vulgar ambicioso de poder y de dinero, como todos los políticos de todos los tiempos, carajo. Sólo los tarados creerían que Monreal es un viejo monje cartujo en espera del ángel que le abra el camino al paraíso celestial. Y claro que no acepta la encuesta, porque sabe que es una farsa de AMLO. Y claro que es capaz de cometer parricidio: de que se muera su padre a que se muera él, mejor su padre (AMLO). Y claro que su apelación a AMLO como “líder moral” es una amenaza velada: si no me das tu “bendición”, creo mi propia iglesia abjurando de tu “bendición”. El camino de monarca Enrique VIII, pues.

Monreal está enfrentando a AMLO, el Gran Elector de MORENA, con su propio discurso: “No mentir, no robar, no traicionar”… “Hacer lo que quiera el pueblo”… “Sólo el pueblo puede salvar al pueblo”… ¡Tómala! Le salió muy hábil el chamaco, muy zorro. Obvio: Monreal y AMLO siguen siendo esencialmente priistas. La cultura política también se mama y ellos la mamaron del PRI.

Como el viejo lobo de mar que es, Monreal está jugando muy bien sus cartas. Y si la balanza no se inclina a su favor… ¡desbalanceará la balanza!

Monreal tiene una idea exacta de su valor político en las actuales circunstancias nacionales y locales. Conoce bien su peso específico. Tiene una noción clara de sus vasos comunicantes y de sus nexos políticos. Por ello, es capaz de encabezar un nuevo TUCOM: Todos Unidos contra MORENA, con altas probabilidades de darle un giro radical a la elección de Jefe de Gobierno y a la elección de Presidente de la República, en el 2018.

Encuentro Social ya le ofreció su casa: miles de votos de las iglesias evangélicas capitalinas, que son un chingo y cada día crecen más. ¡Aleluya, gloria de Dios! Cinco partidos, lo dijo ayer el propio Monreal, ya le ofrecieron sus estandartes y sus bases militantes.

Sin duda alguna (y lo repito: sin duda alguna), Monreal sería el candidato ideal para el Frente Amplio en la Ciudad de México: si sumamos la votación dura del PRD y del PAN, y a ésta le añadimos el voto útil del PRI, ya habría con qué ganarle a MORENA.

Y en un escenario de voto estratégico, ¿por quién creen ustedes, queridos lectores, que se inclinarían Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Partido Humanista, Partido del Trabajo y Partido Verde?

Monreal es un cabrón bien hecho, de vieja cepa. Es de los políticos tradicionales: hábiles, pragmáticos, negociadores, estratégicos, dobles-cara, zorros, cooptadores, tunantes, traidores en el momento adecuado, visionarios, oportunistas, chicaneros, etc. Monreal es un estratega, que sabe procesar con cierta fluidez las necesidades, demandas y ambiciones ajenas. Y miren que tiene olfato político.

En las actuales condiciones, no hay mejor prospecto que él.

Ahora la pregunta clave: ¿Ricardo Monreal será capaz de diseñar una fórmula de reparto del botín para satisfacer las ambiciones de sus potenciales apoyos partidarios?

Si lo logra, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México será suya en el 2018.

A esta novela le faltan muchos capítulos. Luego le seguimos.