Quinto Informe de Gobierno

Por Luis Octavio Murat Macías

Mañana, primero de septiembre, el presidente, Enrique Peña Nieto informará a la nación del estado general que guarda la administración pública a su cargo.

Por mandato constitucional el presidente está obligado a entregar a la Cámara de Diputados un informe por escrito y el día dos, como tradición, dirigir un mensaje político con temas que están en la mesa del debate nacional. Este acto tendrá lugar en Palacio Nacional. Seguramente se abordarán temas que por su importancia no deben olvidarse o dejar de lado debido a que el país transita por caminos sinuosos en la economía como en la política.

Temas que son urgentes de resolver como es el problema de la corrupción en gobiernos, empresas y particulares. Problema que significa que el desarrollo del país sea lento y que la nación haya perdido la confianza en los funcionarios de gobierno. No hay mes del año que no se descubran ilícitos de funcionarios corruptos que roban al erario o que trafican con licitaciones que el gobierno otorga a las empresas más competitivas por medio de convocatorias, que como cantos de sirenas tientan a los funcionarios a corromperse, lo que da paso a problemas de imagen, desconfianza y crítica hacia las instituciones gubernamentales.

Problemas que causan graves daños como el del Paso Express de Cuernavaca construido por el consorcio Aldesa-Epccor y que tres meses después de su inauguración por el Presidente de la República y el Secretario de Comunicaciones y Transportes, se abrió un socavón de 5 metros de profundidad y 12 metros de diámetro en el que cayo un vehículo con dos personas a bordo, padre e hijo, muriendo ambos asfixiados debido al retraso del rescate de las unidades de emergencia.

En este caso, la corrupción, la impunidad, la ineptitud y la prisa por inaugurar el Paso Express causaron la tragedia en una familia y la crítica al gobierno federal, a la empresa constructora y al gobierno de Morelos. Todo un caso de irresponsabilidad gubernamental que no ha quedado cerrado ante la opinión pública.

Otro asunto pendiente y delicado que es obligación explicar, es el de la empresa brasileña Odebrecht y Pemex. Sabemos que Pemex canceló el contrato de 1,800 millones de pesos que tenía firmado con Odebrecht y que el ex director de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin, fue nombrado por un diario brasileño de haber recibido 10 millones de dólares a cambio de otorgar la licitación a Odebrecht.

La inseguridad y la violencia son temas obligados debido a que ambos se han desbordado al grado de que el país vecino previno a sus nacionales para que eviten viajar a estados peligrosos como Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Tamaulipas, Querétaro y Aguascalientes, agregando la reciente ocurrencia de Trump en Twitter en la que afirma que México es el país mas peligroso del continente.

Otro tema obligado a tratar en el penúltimo informe presidencial es el TLCAN, asunto que está siendo negociado con eficacia y firmeza por el equipo de México. Por cierto, la Segunda Ronda se está iniciando en la capital de la República con el lastre del último “tweet” del presidente Trump en el que amenaza con salirse del TLCAN y que México pagará la construcción del muro.

La respuesta del gobierno de México fue contundente: 1- México no piensa pagar por el muro fronterizo y no es tema de la relación bilateral; 2- los problemas de inseguridad y violencia que vive el país son una responsabilidad compartida con el gobierno de Estados Unidos debido a la venta ilegal de armas; 3.- México no está dispuesto a negociar el TLCAN a través de las redes sociales ni a comunicarse de manera oficial a través de este medio. En cambio, la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores frente a las amenazas de Trump fue de Estado: “México ofrece ayuda humanitaria a Texas por el desastre natural causado por el Huracán Harvey”.

En este contexto general el presidente rendirá su Quinto Informe a la nación teniendo consigo una ligera mejoría de aprobación a su gobierno, la cual ha caído a niveles muy bajos (19% y subiendo al 21%) debido al “gasolinazo”.

Finalmente, al presidente se le observa firme en el poder presidencial, el prestigio perdido aunque todavía es muy bajo se ha ido recuperando al igual que la imagen, antes errática e insegura, sobre todo frente al comportamiento de Trump, lo cual permite observar con claridad la diferencia entre ambos.

De esta forma el mandatario se perfila hacia los meses finales de su gobierno con el positivo de haber sacado adelante las 28 reformas constitucionales en 12 paquetes: la educativa, la energética, la política-electoral, la reforma laboral, la de telecomunicaciones y radiodifusión, la Nueva Ley de Amparo, la Hacendaría (la más discutida), el Código Nacional de Procedimientos Penales y Reforma en materia de competencia.

Están pendientes 16 iniciativas por desacuerdos entre los partidos que integran las dos cámaras; sin embargo y por su importancia, el Congreso deberá considerar en este inicio de sesiones el valor que implica para la nación tener nuevas leyes en materia de Seguridad, Desaparición forzada, Ley de la Fiscalía General de la República, Pensión universal y Seguro de desempleo, Suspensión de garantías, Expulsión de extranjeros, Ley de obras, Ley de Pensionissste y Ley de aguas.

Como si fuera poca cosa, una vez concluido el mensaje político, el presidente saldrá de Palacio Nacional con un pensamiento prioritario: el nombre del sucesor presidencial.

