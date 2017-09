El fin del PRI

Por Carlos J. Pérez García

Habrá sido una frívola y mediática asamblea, o el intento de hacer algo cuerdo. Pero, ojo, ha venido a aclararnos en alguna medida la perspectiva de un partido histórico. Y ¿saben qué? A muchos nos pareció una especie de expiación y autoengaño… acaso para darse ánimos y proyectar una imagen ideal de que “estamos bien y vamos a ganarle a quien sea”. Todo ello, eso sí, va todavía más lejos.

Mira, amable lector, lectora, si quieres persuadir a los demás de que no estás muerto, tienes que abrir los ojos y poner tu mejor cara. A su vez, claro, si buscas convencer al enemigo, o al amigo, de que no sólo no estás naufragando sino que tampoco te vayan a descartar en el futuro, debes mostrar que estás vivito y coleando con posibilidades de que, en su momento, apuesten por ti con el “voto útil”.

Digamos, para ser un ganador, primero hay que pareserlo.

Bien, aunque en la XXII Asamblea del PRI reinó la simulación y dejaron muchas cosas fuera, se tomó la decisión de eliminar los candados que hacían exclusivas para los militantes con antigüedad las candidaturas a diversos niveles. Eso les da oxígeno y nueva vida, aparte de abrir vías de interés especial.

Tal como hemos subrayado en este espacio, la imagen del político mexicano —sobre todo, priista— ha tenido un acentuado deterioro a lo largo de décadas, y Peña Nieto parece entender que es urgente remozar y reanimar.

Vamos a comentar aquí varias hipótesis, en las que las cosas podrían cambiar si se entienden y se toman las decisiones adecuadas… igual, con algo de maña y suerte.

Es así que priistas tradicionales como Manlio Beltrones (muy capaz) y Osorio Chong (no tanto y, además, con el lastre de su cercanía a EPN) difícilmente ganarían en una elección nacional aún con votos duros frente a los feligreses de AMLO/Morena. El PRI requiere alguien distinto, pero que no genere rechazo y división en su vieja guardia.

La unidad interna es imprescindible para sobrevivir y para lo que venga. Nunca deberá perderse entre divisiones, lo cual sólo será aceptable si se produce en los demás partidos, tal como se aprecia en el PAN y el PRD o incluso podrá suceder en Morena a pesar del control de AMLO y el fervor de sus fieles.

El PRI busca desalentar a sus simpatizantes que pudieran inclinarse al PAN o al puntero Morena (“lo nuevo, no probado”). Y, por otra parte, intenta recuperar o atraer a ciudadanos de diversos orígenes.

Trataría de volverse una opción viable en los términos que le resulten alcanzables: evitar en lo posible los temas que más interesan a Morena ante los votantes (corrupción e inseguridad) y llevar así la gran decisión a un referéndum: ‘AMLO Sí o AMLO No’… con el PRI como alternativa.

Ni modo, necesita desbancar al dividido PAN de la segunda posición en las encuestas, y pasar del tercer al segundo lugar de las preferencias electorales; además, que el PRD no pierda demasiados seguidores con Morena e incluso le pueda quitar algunos.

En una estrategia inteligente y bien operada, si el PRI logra armar una batalla final entre Morena (dudas sobre AMLO) y el principal partido en la historia de México con un candidato incuestionable… podría jalar el voto útil que le permitiera un cierre apretado y opciones de victoria. En vez de “tres tercios” afrontaría algo como 42/35/23 para los primeros sitios, que trataría de convertir en 38/22/40.

Bueno, se entiende así la candidatura del eficaz y experimentado José Antonio Meade (no la de Aurelio Nuño con mucho menos capacidad y experiencia, aunque cuatazo del impopular EPN). Por su parte, José Narro quizá no da la imagen aquí pues parece bastante mayor que los demás.

Meade es muy aceptable para los panistas que no logran construir un candidato, al igual que entre los apartidistas e independentistas. Fíjense, eso de que no parezca priista es un defecto para unos cuantos, pero una virtud para muchos.

Tal vez, oigan, el PRI ya acabó su largo ciclo histórico, aunque si su estrategia es correcta aún puede rendir frutos. Tampoco Morena resulta ideal, pero es posible que varias vías anden peor y ningún independiente conjunte capacidad para competir. Frente a AMLO, Meade sería un mejor candidato (no populista) con un peor partido (en cuanto a desprestigio, no a potencial operativo).

Este análisis, conste, no viene de ocurrencias sino de reflexiones con un amigo tan brillante como sereno. Otro compañero coincidió y resaltó que los votantes no deberían pensar en términos de “el candidato del PRI” (Meade o quien sea), sino de ¡la única opción para evitar la llegada al poder de una especie de Trump mexicano!

El mayor riesgo para los priistas sería que abusaran de las artimañas y ganaran sin un mínimo de legitimidad, lo que traería un sexenio de horrores para ellos y para el país. Nada recomendable, pues, eso de desaprovechar la ocasión para cambiar de veras… Vendría a ser el fin (el objetivo) del PRI.

LA ECONOMÍA MEXICANA SE verá presionada por factores políticos y económicos, tanto de naturaleza interna como del exterior. En el país destacan las elecciones nacionales y el cierre del sexenio federal (¿qué podría suceder sin Meade y Carstens?). En lo externo resaltan la animadversión de Trump, una difícil renegociación del TLCAN y cierta inestabilidad internacional.

La ventaja aquí es que DT ha sido tan poco serio, que ya se toman menos en cuenta sus amenazas y chantajes… A tal grado resulta falso y locuaz, que pierde fuerza como fuente de incertidumbre, o de certidumbre negativa, aunque su influencia desfavorable nunca se puede descartar.

Ante sus estúpidas agresiones en Twitter, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya le ha contestado mejor (Comunicado, 27/VIII), si bien me extraña que con esa obsesión de que México pague su muro sin chistar, no le hayan podido explicar en privado que —por lógica, por principios y por razones de soberanía— ningún ciudadano o funcionario mexicano podría aceptar ni negociar algo así.

CON EL QUINTO INFORME de EPN hemos escuchado que “lo bueno cuenta”. Claro, es normal, pero también es evidente que estamos lejos de que todo sea bueno como en sus textos y spots. Entonces, igual lo malo cuenta. Y resulta tan grave (corrupción, inseguridad) que opaca lo bueno.

cpgeneral@gmail.com

@cpgarcieral