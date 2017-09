Murió jefe de El hombre nuclear y La mujer biónica

Los Ángeles.- El actor estadounidense Richard Anderson, quien participó en numerosas series de los años 70, entre ellas “El hombre nuclear” y “La mujer biónica”, falleció a los 91 años.

Nacido en Long Branch, Nueva Jersey, el 8 de agosto de 1926, Anderson murió este jueves en su casa de Beverly Hills, informó “The Hollywood Reporter”, sin mencionar las causas del deceso.

Anderson será recordado por su personaje de “Oscar Goldman”, un agente secreto del gobierno que interpretó en las dos series antes mencionadas, así como en los telefilmes que le secundaron.

“The six million dollar man: Wine, women and war” (1973), “The six million dollar man: Solid gold kidnapping” (1973), “The return of the six-million-dollar man and the bionic woman” (1987), “Bionic showdown: The six million dollar man and the bionic woman” (1989) y “Bionic ever after” (1994).

Su primera oportunidad actoral se la dio Emilio “El Indio” Fernández en la cinta “La perla” (1947), donde tuvo una pequeña intervención. En los años siguientes se mantuvo como actor secundario y tuvo participaciones también en la televisión.

Entre las series en las que actuó se encuentran: “El zorro”, “Los intocables”, “Dead or alive”, “Bus stop”, “The rifleman”, “El teniente”, “Almas en la hoguera”, “El avispón verde”, “El fugitivo”, “The big valley” y “Tierra de gigantes”.

Además de “Dan August”, donde dio vida a “George Untermeyer”, personaje que repitió en las cuatro películas que lanzó la serie, “Knight rider”, “La isla de la fantasía”, “Cover up” y “Dinasty”.

También se destacó en su carrera como coprotagonista de la serie “Perry Mason” y “El agente de CIPOL”.

En 1958 consiguió el protagónico de “Curse of the Faceless Man”, de Edward L. Cahn. Su filmografía incluye además “Jhonny Cool”, “Seven days in may” y “Tora! Tora! Tora!”.

En la época de los 90 participó como narrador de la serie “Kung Fu: The legend continues” y prestó su voz para un capítulo de la serie animada “El regreso de los cazafantasmas”.

