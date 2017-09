Posicionamiento del Senador Gil Zuarth durante la elección de la Mesa Directiva y la JUCOPO

Ciudad de México.- Este 31 de agosto se eligió la integración la Mesa Directiva del Senado de la República y la Junta de Coordinación Política en la sesión del día, previamente el Senador Roberto Gil Zuarth pronunció unas palabras en las que señaló:

“No sólo tengo el deber de usar la tribuna para fijar una posición en este debate en razón de haber sido aludido sino con sentido de honor. Eso creo que es lo que distingue y debe distinguir a cualquier persona que nos dedicamos a la política y queremos hacer buena política”.

Entorno a la designación de Ernesto Cordero como el nuevo presidente del Senado dijo:

Yo no puedo negarle nunca mi voto a Ernesto Cordero, no puedo, porque sin lugar a dudas es uno de los cuadros más talentosos que tiene Acción Nacional, primer Secretario de Hacienda, primer el primer Secretario de Desarrollo social, un hombre que ha hecho una contribución importante por su país desde el servicio público y que también fue buen presidente y fue un presidente que defendió la autonomía del Senado de la República y fue un presidente que atendió a los grupos parlamentarios y que defendió a su grupo parlamentario en momentos muy difíciles que vivió esta bancada.

Parece que fue ayer cuando Ernesto Cordero fue literalmente decapitado de la dirección de esta bancada porque en aquel momento nos opusimos al pacto por México, porque en aquel momento nosotros como parte importante de la bancada dijimos que ese modelo de relación con el Gobierno era equivocado y que traería profundas consecuencias para nuestro partido, para la división de poderes y también para México.

Destacó el senador Gil Zuarth, la autonomía de su compañero de bancada al comentar que “cuando presentó Acción Nacional, la Reforma Política para tratar de crear un marco de negociación con el Gobierno, Ernesto Cordero fue literalmente depuesto de su cargo como coordinador parlamentario y eso no solamente revela su autonomía personal sino también su dignidad.

Y desde hace mucho tiempo para muchos de nosotros en Acción Nacional ha sido tiempo difícil, se ha instalado en el PAN un rasero, el terrible rasero del “estás conmigo o están contra mí”, la vida de partido está en el espejo maniqueo de los nuestros y los otros, no se reivindica la libertad individual para poder empeñar un propósito personal, por supuesto que Ernesto Cordero tenía, como cualquier otro, el legítimo derecho de presentarse ante ustedes para pedir su confianza y ser el presidente del Senado de la República, como cualquiera de nosotros lo tenía”.

Al mismo tiempo lamentó el nuevo cargo encomendado a Cordero por que aseguró que “El único problema, el único inconveniente es que desafortunadamente en la fracción parlamentaria del PAN era preferible perder la oportunidad de la Mesa Directiva del Senado por no dejar pasar a una persona como Ernesto Cordero.

No se trata esto solamente de una posición, se trata de una forma de hacer política que se ha instalado en mi partido, una forma de hacer política que se ha instalado en nuestra bancada, una forma en la cual imperan las exclusiones, después de ser el presidente de este Senado, el mayor honor que he tenido en mi vida, he pasado a formar parte de la honrosa comisión de Protección Civil, y no porque no sea una materia importante, sino porque no tengo una experiencia en qué aportar en esa materia. No me quejo, solamente describo lo que pasa en mi bancada”.

Confirmó lo que ya se percibía dentro de la bancada del blanquiazul, ya que señaló que “El partido tiene graves problemas, el mayor es el problema de la división, pero la división se cura con liderazgo político y se cura con política. En el PAN jamás hemos creído que la unidad se define por decreto, en el PAN hemos creído siempre que la unidad es resultado de la política y de la genuina expresión de la diversidad en un marco de armonía que se genera a partir del cumplimiento de reglas pero también del propósito de entendimiento con el otro.

“Lo que hoy vimos en nuestra bancada y es la consecuencia que nos tiene hoy aquí, es que no había hoy ánimo de entendimiento. Nadie quiso construir una alternativa, nadie quiso encontrar el punto intermedio, nadie quiso encontrarnos a la mitad del camino, nadie quiso hacer política como se hace en el PAN”.

Se nos acusa de muchas cosas, se nos acusa de colaboración con el Gobierno e incluso se afirma que hay un pacto ya soterrado en esta decisión, nada más falso, nada más indigno que la afirmación que ni siquiera se puede y se pretende probar.

No fuimos nosotros, no fui yo, quien tiene aquí la decisión del Fiscal General de la Nación, hubo votos de diputados de Acción Nacional encabezados por un dirigente, hubo votos de la senadora Torres Peimbert a favor de ese transitorio, yo me abstuve y en muchos casos y en muchos momentos afirmé que teníamos que construir primero el modelo y después el perfil y lo sigo sosteniendo y por eso rechazo categóricamente la afirmación que aquí se ha dicho de que esta decisión que se ha tomado y mi voto personal por Ernesto Cordero tiene otro propósito.

Por último concluyó su participación diciendo: “Termino como inicié, yo jamás, jamás podré votar en contra de Ernesto Cordero, por sus méritos, por su talento, por sus aportaciones. Yo tampoco creo en un partido en el cual sólo puedes empeñar caminos de vida o sólo puedes lograr objetivos vitales si formas parte del grupo que gobierna el partido, yo no creo en eso.

En el PAN desde siempre se aprecia el talento ante todo, el PAN siempre había sido el partido del mérito, en el PAN una persona que no tenía un vínculo político con algún padre, un abuelo, algún tío, podría entrar abrir la puerta del partido cuando se permitían las afiliaciones por cierto, podía entra al partido y podía llegar hasta el último lugar que él mismo se propusiera.

Ese es el partido al que yo me inscribí. Ese es el partido del que formo parte y quiero formar parte y ese es el partido que extraño profundamente y que extraño desde el fondo de mi corazón.

Ojalá que este partido recupere su razón de ser, ojalá que esta sesión no hubiese existido, si hubiésemos hecho política allá adentro antes de venir aquí a exhibir nuestras propias miserias.

Por su atención muchas gracias”.