“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén.

El Socavón de Mancera

Hace unas semanas hacía referencia a las negligencias y falta de supervisión de obras en el Gobierno Federal; derivado del Socavón que se provocó por nula supervisión de obra y la falta de mantenimiento en el paso express de Cuernavaca. La semana pasada de la nada se desprendió una trabe en los carriles centrales de periférico a la altura de Alancaster; una vez más la negligencia, la nula supervisión de obra para retirar una trabe de soporte y la falta de mantenimiento; Una constante en la infraestructura pública en nuestro país.

Este jueves amanecimos con la novedad de un nuevo Socavón en Humboldt y Paseo de la Reforma. No es broma; a Miguel Ángel Mancera se le está desbaratando la Ciudad de México en las manos, y nadie se lo ha dicho. El inicio de semana será memorable para las colonias Florida, Cre?dito Constructor y Del Valle. El Gobierno de la Ciudad de México puso en operación el deprimido o distribuidor vial de Río Mixcoac. Una obra que desde hace varias semanas ha sido cuestionada por las demoras, el elevado presupuesto que rebasó al presupuesto original, y las filtraciones de agua que ya se han documentado en Redes Sociales. Aunado a ello, el caos vial en una zona escolar importante del sur de la Ciudad, ha dado como resultado que vecinos y padres de familia de las distintas escuelas, saturen las Redes Sociales con muestras de la mala planeacio?n, la ineficiencia y poco criterio de las autoridades de la Ciudad de México. A la mala movilidad de la Capital, la deficiencia de servicios e inseguridad, ahora se suma la mala calidad de las obras y las consecuencias que poco a poco salen a la luz traducidas en accidentes y afectación para los habitantes. Ahora no hay más que abocarnos a solicitar y verificar por transparencia lo invertido, y medir el costo beneficio de las obras del señor Jefe de Gobierno. A ver si como lo hemos dicho, no se le termina de desbaratar la Ciudad de México en las manos.

Una nueva visión de justicia para los periodistas

Tómelo con atención.- Esta semana participamos en la primera mesa de trabajo promovida por la Fiscalía Especializada para la investigación de delitos contra la Libertad de Expresión. Su titular el Maestro Ricardo Sánchez Del Pozo, ratificó la voluntad por cambiar y hacer operar una estructura burocrática que por más de una década no ha dado resultados.

El Fiscal habló con claridad de cómo se integrarán cinco nuevos Ministerios Públicos a la estructura, para llegar a un total de 22; pero con capacitación y eligiendo con dedicación los perfiles más adecuados para la encomienda, preparados para el nuevo sistema penal acusatorio, y con capacitación en materia de derechos humanos y Libertad de Expresión.

Expuso cómo se integrará una nueva unidad de análisis para establecer los escenarios y antecedentes de cada caso, destacando en particular, un análisis del ejercicio profesional de las víctimas para establecer con claridad si los ataques se derivan de la práctica periodística.

Nuevos tiempos y las situaciones establecen la necesidad de contar con una visión amplia, y voluntad para atender los ataques a la Libertad de Expresión y al Ejercicio Periodístico. Esperamos Ricardo Sánchez del Pozo, demuestre que si, con entrega y voluntad se puede atender la crisis que enfrenta el gremio periodístico.

Nulo presupuesto para la prevención del delito

Tómelo con Interés.- El pasado miércoles se llevó a cabo la sesión del Consejo Nacional de Seguridad. En el marco de dicho evento, la Conferencia Nacional de Gobernadores solicitó recursos del Gobierno Federal, para atender la prevención del delito no sólo con una óptica de seguridad; sino con al visión de abatir los graves rezagos y problemas sociales, que han dejado a la población sin opciones para su desarrollo y crecimiento. Para nadie es un secreto que los jóvenes hoy crecen sin opciones, carentes de servicios básicos y formación, la delincuencia se ha establecido como la primera opción para salir adelante. Las limitaciones en todos los sentidos que se viven en los primeros años de vida sin servicios de salud, educación, agua potable, y alimentos, los jóvenes no tienen opción para salir adelante, y por ello el concepto de prevención del delito debe partir de atender la desigualdad y las deficiencias desde el origen del problema.

