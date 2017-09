Padierna y Bejarano se suman a López Obrador para 2018

México. Los integrantes del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE), donde están Dolores Padierna y René Bejarano, acordaron por mayoría buscar “en lo individual” un acuerdo político-electoral con Morena para brindar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador en 2018.

A través de un comunicado el dirigente de esta organización, René Bejarano Martínez, indicó que los resultados son producto de una “decisión individual”, ya que el MNE no puede firmar acuerdos ni alianzas, en virtud de que fue una consulta donde cada quien dio su opinión.

Expuso que hasta el momento no ha tomado una decisión sobre si se va del Partido de la Revolución Democrática (PRD) o se queda. “Aún no decido mi salida del PRD, en breve me reuniré con algunos dirigentes perredistas de otras corrientes para tomar una decisión”, refirió. Respecto a la decisión que pudiera tomar la senadora Dolores Padierna expresó no saber cuál será.

Agregó que quienes opten por asistir este domingo al acto que realizará Morena en el Monumento a la Revolución se verán en algún punto de ese lugar. “Lo mismo tendrán que hacer los consejeros perredistas del movimiento para verse antes del Consejo Nacional del PRD” que se realizará este domingo.

