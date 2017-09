Informes y transparencias

Inicia el mes patrio y con éste, la rendición de informes del Presidente, Gobernadores y Presidentes Municipales. En el último tramo previo al Quinto Informe, justo cuando en Los Pinos intentaron mejorar la aceptación de Enrique Peña Nieto con un borbotón publicitario, el fantasma de la corrupción, que lo persigue desde el inicio de su gestión, fue invocado por él mismo.

Al publicar el New York Times la supuesta petición de Peña Nieto al titular del Consejo Coordinador Empresarial, Claudio X. González solicitando su intervención para que su hijo dejara de hablar de la corrupción porque al hacerlo facilita el camino de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, al publicarse el inopinado reclamo hizo chuza en la arena política que, pese a negar lo que se publicó en el diario en una entrevista con la conductora Denise Maerker, EPN no logró convencer y propició mayor desencanto.

La transparencia exigida a los gobiernos por las organizaciones civiles y la población harta del dispendio en los gobiernos que contrasta con sus limitaciones achacadas a las medidas impuestas a la economía que afectan al presupuesto familiar por el incremento constante del precio de los energéticos, es el gran obstáculo para que los partidos en el poder logren convencer a los ciudadanos para mantenerse.

Enarbolada también por el gobierno quintanarroense, la transparencia y la lucha contra la corrupción que el régimen debe demostrar es un reto fenomenal para convencer a los desconfiados de que este gobierno transita por el camino correcto en medio de una comunidad que no comprende el avance si desde junio, la Auditoria Superior la Federación informaba, en uno de tantos casos, sobre una auditoria que realizan al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos que fuera asignado al Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, por la presunción de un probable desvío millonario en la administración del renunciado Rafael Quintanar. De esa investigación aún no se dan resultados.

A tan sólo un año, las contradicciones dentro del gabinete que se convierten en dificultades para concretar acuerdos y avanzar como se quiere en el gobierno, resaltan el desaseo, el imperio de intereses personales y el descuido de formas de esa la falta de sensibilidad que destaca en sus operarios y hace de ésta administración un perfecto galimatias complicado y difícil de entender.

El mensaje que Carlos Joaquín se empeña en enviar a los ciudadanos de mesura y seriedad, choca de frente con la realidad cuando destaca dentro de su propio grupo un jaloneo tan visible para los ciudadanos que observan la pasividad del alto mando.

A un año de ejercer el poder, Carlos Joaquín tiene un desgaste brutal. Ni perredistas ni panistas, locales o importados, han logrado afinidad, pruebas de esto surgen todos los días como la descortesía, por no llamarla majadería, que sucedió durante la conferencia La Reforma del Sistema de Justicia Laboral y los Avances en su Implementación, organizada por la titular de la Secretaría Estatal de Trabajo, Catalina Portillo Navarro, según explicó el periodista corresponsal de radio Fórmula, Rafael Briceño Chablé, presente en el desencuentro.

Narra que en el acto inaugural cuando la doctora ponente Ángela Quiroga Quiroga, titular de la Unidad de Enlace de la Reforma del Sistema de Justicia laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en uso de la palabra fue prácticamente callada al entregarle un papel y hacerle una señal para que el secretario de Finanzas y Planeación, doctor Juan Vergara Fernández, que asistía en representación del Gobernador Carlos Joaquín González, pudiera dar su discurso.

Tras leer el papel, la exponente exclamó ¡no entiendo!, entonces un joven se acercó, tapó el micrófono y le dijo que lo que seguía era el discurso del secretario de Sefiplan. Ella terminó de hablar, se sentó. Al término del acto inaugural y antes de comenzar su conferencia, la doctora Quiroga preguntó con el micrófono abierto ¿Ahora si nadie me va a callar?. Después el secretario de Finanzas reclamaría señalando que él nunca mandó callar a la doctora, que tampoco el joven que intervino forma parte de su equipo de trabajo y recalcar que él no era el organizador del evento y asistía en calidad de invitado por lo que nuevamente le hicieron la aclaración de que así se mencionaba en la nota del “papelito”, por no llamarlo papelón.

Pero el desorden no sólo es el el Ejecutivo sino también en el Poder Legislativo local, donde repiten los viejos esquemas que distinguieron de igual forma a sus anteriores líderes Eduardo Espinoza Abuxapqui, Luis González Flores o Pedro Flota Alcocer, entre otros, como hoy a Lorenzo Eduardo Martínez Arcila y su versión de transparencia, que hicieron de la apariencia una redituable forma de permanecer sin comprometerse. Convirtieron el trabajo parlamentario en un tiempo y recursos desperdiciados y al Congreso, en una simple Oficialia de Partes, que hoy resulta inadmisible.

En este sentido la presidente de la asociación civil Somos Tus Ojos: Transparencia por Quintana Roo, Fabiola Cortés, comentó “El Congreso cumple parcialmente con las obligaciones de transparencia marcadas en el artículo 91 de la Ley de Transparencia, por ejemplo, en su fracción XI relativa a ‘las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, en la que se señalen los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el período de contratación, y en su caso, los procesos de evaluación a los que se sujeta la vigencia del contrato o su recisión’, encuentra que en el link del contrato todos son iguales, es decir, el que gana 4 mil y el que gana 50 mil hacen exactamente lo mismo, de acuerdo al contrato que puede descargarse en la página se trata de un cumplimiento simulado incompleto precisamente mañana publico esa nota donde hasta el hermano de Mario Villanueva cobraba hasta un mes antes de morir”.

Su opinión contrasta con la de Hassan Medina Rodríguez, titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, quien en un boletín afirma “El Congreso de Quintana Roo ha dado un enorme salto en materia de transparencia y ese hecho ya ha comenzado a ser reconocido por la sociedad y organizaciones que se dedican a dar seguimiento al trabajo de los servidores públicos y la rendición de cuentas”, y aunque dicen que alabanza en boca propia es vituperio, el optimista Virgilio Andrade del Congreso local, se desvive en adulaciones.

Estamos en el umbral de los cambios que ya resultan urgentes en el gobierno para que el esfuerzo que se realiza se concrete en obras y servicios como quedó establecido en la campaña. El Primer Informe que se efectuará el 9 de septiembre, es un momento propicio para que así suceda y ya se cocinan en este sentido los movimientos.

Se dice que la Secretaría de la Gestión Pública que encabeza Rafael del Pozo, es de las primeras. Al menos su titular dicen que ya tiene las maletas listas para ir a otra dependencia.