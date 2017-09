México requiere que se apueste a su desarrollo: Mancera Espinosa

México. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, consideró que se debe apostar al desarrollo del país, y beneficiar a los trabajadores a través del incremento del salario mínimo.

“Dejemos de pensar que alguien tiene la llave mágica ideológica y que apostemos por el desarrollo de México comprometido con un proyecto con unas líneas claras”, dijo en entrevista.

En un recorrido por el albergue Casa del Adulto Mayor, en la delegación Iztacalco, Mancera Espinosa también expuso que lo que quiere es que se beneficie a los trabajadores, por lo que resaltó la importancia del incremento al salario mínimo.

En ese sentido, recordó que el sábado, el presidente Enrique Peña Nieto aludió a la recuperación del salario mínimo, pero consideró que todavía es insuficiente.

“El llamado al presidente de la República, al secretario de Hacienda, es que ya se dé el paso, que no se esperen hasta diciembre para dar este paso, que se dé el paso de incremento al salario mínimo, que eso sí cambia la realidad y no estamos hablando de política, hay que estar con hechos y no con política”, agregó.

También se le preguntó sobre los cambios al interior del PRD, partido político que lo postuló a la Jefatura de Gobierno, y rechazó abundar en lo que hagan las dirigencias, y comentó que lo que hay es un proyecto muy importante en el cual le interesa participar.

“Yo simplemente les digo que hay un proyecto muy importante y que a mí me interesa en lo personal participar en un proyecto de cambio de México, de cambio de régimen, de cambio de forma de planear, de hacer política, de darle resultados al país. No podemos esperar a ver si algo va a funcionar o no, tenemos que asegurarnos de que funcione”, dijo.

El mandatario capitalino también habló sobre el Sistema Anticorrupción y comentó que la elección del fiscal se realizará como lo marca la ley.

“Todo se va a hacer conforme lo marca la ley, conforme lo marca la norma con la participación de la ciudadanía, con la participación de las instancias y obviamente estaremos apegados a los tiempos. El tema aquí es de perfiles. Quienes cumplan los requisitos legales, son quienes podrán participar. Todos los demás están fuera”, subrayó.

NTX