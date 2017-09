Un detonador para tu Libido

Joy Bauer MS, RDN CDN / Alfonso López Collada

Si sientes que tu apetito sexual está “en cuarto menguante”, hay un remedio natural que ha demostrado ser útil. Además de las técnicas anti-estrés que detonan la libido, este derivado de raíz de árbol puede ayudar. Conoce este sencillo suplemento afrodisíaco completamente natural.

Además de hacernos sentir sobre-trabajados y poco apreciados, esta era moderna que nos obliga a funcionar en mutitareas (y a nunca estar desconectados, gracias a nuestros celulares y a la adicción a las redes sociales, también puede hacernos sentir huérfanos de amor. O, cuando menos, que no tenemos el tiempo (o la energía) para seguir el curso natural de las cosas y vivir nuestro romance. Esto puede sucederle a las parejas durante lapsos largos, o a quienes apenas comienzan a escribir su novela de amor.

Pero hay buenas noticias: podemos ponernos a tono a través de una vida y alimentación sana ­­–sin necesidad de pastillas, brebajes ni embrujos. Y no, esto no significa seguir la vieja receta de ordenar ostiones en su concha para encender los sentidos. Si bien es cierto que la idea encierra un delicioso apapacho, no existe evidencia médica que respalde las afirmaciones de que esos pequeños seres aumenten nuestra libido.

Recárgate de Potasio

Como alternativa, ¿por qué no cambias a la calabaza? ¡Sí! No tiene que ser Noche de Brujas ni otoño para poner a trabajar ese milagro anaranjado por el bien de tu vida amorosa. El ingrediente secreto es el potasio, que no sólo reduce la presión de la sangre sino que además aumenta su flujo. Y aunque parezca de doble sentido, igual recomiendo el plátano porque también aporta buenas dosis de potasio, el activador de la circulación de la sangre.

¿Y por qué no combinarlos los dos en un “Smoothie” (en español tradicional: Licuado)? Agrégale algo de yogurt o leche descremada, que te servirá para tu esfuerzo culminante. Te dará una buena dosis de vitaminas y minerales –beta caroteno de la calabaza y una nutritiva dosis de potasio y magnesio.

Más alimentos que estimulan tu Libido

Hay otros alimentos naturales que podemos consumir para darle a nuestra libido un impulso en la dirección correcta. La avena, por ejemplo, es un detonante natural de la testosterona, y el melón puede de hecho tener un efecto como la Viagra gracias a ingredientes que estimulan la producción de amino ácidos. Las fresas y frambuesas aportan antioxidantes y fitoquímicos, que también estimulan el flujo sanguíneo.

¿Y cuáles alimentos matan el ánimo?

Lo mismo que comer lo que puede aumentar tu libido, tal vez quieras evitar alimentos que a veces actúan como inhibidores del ánimo. Cebollas, ajos e incluso café pueden hacernos reprobar la prueba del aliento. Demasiado alcohol puede conducir a decisiones que podrían lamentarse al día siguiente. Y cualquier tipo de comilona puede dejarnos sintiéndonos bien dispuestos para acomodarnos en un sofá más que en los brazos de la persona que más deseamos.

Enfócate en lo que hay dentro

Además de que la comida nos pone de humor, también lo interior cuenta mucho. Esto incluye sentirnos mejor con nuestros cuerpos, sin importar el tamaño que tengamos según las etiquetas de nuestra ropa. Recuerda que las mujeres reales tienen curvas (mujeres reales de cualquier talla). Si sabes que se avecina un romance en tu vida (o esperas que venga), deja tu celular, desconéctate de las redes sociales y disfruta un poco tu tiempo.

Enciende velas aromáticas, prepárate un baño de burbujas y haz una lista de tus atributos. Luego ponte un negligé (si eres mujer) o bata (ándale, disfruta el momento) y durante el proceso recuerda todo lo bueno que tienes y que eres, destácalo, muéstralo y disfrútalo.

Por último recuerda que entre más sana tienes tu autoestima, eres más deseable –tanto para ti como para esa suertuda pareja que elijas para un día tomarse juntos el “Smoothie” (o una noche, claro).

Joy Bauer tiene los títulos de MS, RDN CDN, Experta en Nutrición en el programa NBC Today y fundadora de “Nourish Snacks” (Bocadillos Saludables). Su más reciente libro es “From Junk Food to Joy Food” (De la comida chatarra a la comida divertida).