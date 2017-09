Ernesto Cordero garantiza debate transparente en elección del fiscal

México.- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, garantizó que el proceso de elección del fiscal general de la República se realizará de forma transparente, y descartó un “pase automático” para el procurador federal o un “fast track” en el debate y votación en el pleno.

En entrevista, al ser interrogado al respecto, el senador por el Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que antes de tomar una decisión en el Senado se escucharán todas las voces de la sociedad civil interesadas en el tema.

“Por supuesto que no, no va a haber ‘fast track’, y no está en el interés de nadie hacer esto ‘fast track’, hay que hacerlo transparente, de cara a todo mundo y que todo mundo asuma las consecuencias de sus acciones”, sostuvo.

“Vamos a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, lo que tengan que decirnos, con mucho respeto, nos va a ayudar para cuando efectivamente esa discusión se dé”, agregó.

A pregunta expresa sobre el anuncio de la dirigencia nacional del PAN que busca expulsarlo del partido, afirmó que no existen argumentos para ello.

“No hay ningún elemento para que se nos expulse, después de tantos años de militancia. Sobre todo, porque no transgredimos ninguna norma, ni ninguna regla y nuestro único pecado es no estar de acuerdo con el presidente del partido”.

Cordero Arroyo retó a Anaya Cortés a que demuestre un desprecio por las instituciones, al obstruir la instalación de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados.

“En el PAN habremos tenido antes muchas características y muchas, ahora sí que muchas maneras de ejercer política y de ejercer presión, pero nunca, poniendo en riesgo las instituciones del país” como lo está haciendo Anaya, lamentó.

Ntx.