Festival de cine de Toronto califica a Del Toro como “maestro visual”

Toronto.— El director de cine mexicano, Guillermo del Toro, es un “maestro visual”, dijo la programadora del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), Diana Sánchez, al referirse a la programación mexicana en este encuentro que se realiza del 7 al 17 de septiembre.

La responsable de seleccionar las películas de habla hispana en la edición 42 del Festival dijo a Notimex que Del Toro es uno de sus directores favoritos.

Sánchez se refirió a la reciente producción “The shape of water”, una realización estadounidense protagonizada por Sally Hawkins (Star wars, episodio 1) y Octavia Spencer, ganadora del Oscar.

“Me gustó cómo Del Toro muestra su amor y ternura por los monstruos, uno entiende más su discurso porque encuentra lo bello en los monstruos, le da la vuelta a las normas del juego, lo hace con ternura y mucha dignidad”, apuntó.

El director jalisciense, quien ahora radica con su familia en Toronto, dará una rueda de prensa, junto al elenco el 11 de septiembre en el marco del TIFF y a fin de mes inaugurará en la Art Gallery of Ontario una exposición que mostrará unos 500 objetos, inspiración para la creación del director del Laberinto del Fauno y Hellboy.

“La generosidad interna de Guillermo se transmite a través de su cine, es un maestro visual, de un mundo de fantasía, de la visualización. Tiene su propio lenguaje, una cinematografía original, único, que seguramente va a conmover a mucha gente”, agregó la crítica de cine.

“The shape of water”, fue aplaudida la semana pasada en Venecia y su estreno para Norteamérica será en el Elgin Theatre de Toronto el 11 de septiembre para luego ser distribuida comercialmente en Estados Unidos el 8 de diciembre.

Respecto al director mexicano Michel Franco, quien viene a presentar “Las hijas de abril”, la programadora dijo que la cinta ya se exhibió en el festival de Cannes y que le fue bien. “La película gustará a los canadienses que no han tenido contacto con su cine”.

El escritor y director mexicano Michel Franco presenta “Las hijas de abril”, con Emma Suárez (Julieta). Un drama familiar filmado en Puerto Vallarta.

Normalmente en este festival participan alrededor de cinco producciones mexicanas, pero este año hay sólo una, la de Franco y un tercio de coproducciones.

Al respecto Sánchez explicó que “esperábamos películas de Carlos Reygadas y Alfonso Cuarón, pero los tiempos no coincidieron y esperamos tenerlas el año que viene”.

Sin embargo, la presencia mexicana también estará en este festival, considerado el cuarto más importante a nivel mundial, a través de los actores Gael García Bernal y Daniel Giménez Cacho.

Gael García Bernal viene a Toronto a presentar la película que estelariza “If you saw his heart” (Si tú vieras su corazón), una producción francesa dirigida por Joan Chemla y donde también actúan Marine Vacth y Nathuel Perez.

La historia se basa en la novela Boarding Home del escritor cubano Guillermo Rosales y trata sobre una joven pareja de solitarios que luchan por estar juntos.

García Bernal fue escogido junto con Javier Bardem, Angelina Jolie y Helen Mirren para integrar la serie “In conversation with..”. El actor, productor y director mexicano es descrito por el TIFF como un “actor político, constructor de comunidad”, quien hablará sobre su “inspiradora carrera”.

El actor de películas como Y tu mamá también, Amores perros, No, La mala educación, Babel, Neruda, Diarios de motocicleta, Rosewater, hablará sobre su larga trayectoria y su “subversivo espíritu” para representar lo mismo al Ché Guevara que a un periodista iraní-canadiense.

El actor Daniel Giménez Cacho actúa junto Ricardo Darín en “The Summit” (La cordillera), del director argentino Santiago Mitre (El estudiante), un drama político sobre un pacto petrolero suramericano que evoca el planteamiento de Eduardo Galeano en Las venas abiertas de Latinoamérica.

Giménez Cacho también actúa en la coproducción mexicana “Zama”, de Lucrecia Martel (The Holy Girl, The Headless Woman), ubicada en la Suramérica del siglo XVIII.

La directora colombiana Laura Huertas Millán trae “La libertad” sobre un grupo de tejedoras de México.

Los actores mexicanos Tenoch Huerta y Adriana Paz figuran en “The motive” (El autor), una coproducción España-México dirigida por Manuel Martín Cuenca.

En el TIFF también se proyectará “The current war” una producción estadounidense del director México- americano Alfonso Gómez Rejón, protagonizada por Benedict Cumberbatch.

“La presencia mexicana en el TIFF estará destacada con De Toro, Gael y Franco, que son directores diferentes, tendremos una representación muy distinta porque cada uno tiene su propio lenguaje. Ellos demuestran por qué el cine mexicano está al nivel de cualquier cine mundial”, resaltó Sánchez.

Agregó que Gael no sólo es un actor, productor, distribuidor, sino un activista que representa distintas partes de la cultura mexicana, mientras que Del Toro “es un fenómeno y es el que hará más ruido en el festival”.

En tanto, la actriz y productora mexicana Jessica Beshir fue seleccionada para participar en el Laboratorio de Talentos (TIFF Talent Lab), una plataforma de desarrollo artístico que ofrece a 20 jóvenes directores y guionistas canadienses e internacionales una experiencia de aprendizaje con expertos y cineastas.

Ntx.