La tal Malala, androfóbica y misándrica

Por Carlos Arturo Baños Lemoine

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

El pasado jueves 31 de agosto se presentó, por primera vez en México, la Premio Nobel de la Paz 2014, Malala Yousafzai, la víctima del talibán que se volvió activista y mercader de lugares comunes. Se dice que cobra más de dos millones de pesos por conferencia. En fin, cada quien sabe cómo gasta su dinero. Mientras no sea dinero público, no hay problema.

El mismo 31 de agosto se presentó en el Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México, y, para hablarles a 10 mil becarios, el 01 de septiembre lo hizo en el Auditorio Nacional, bajo el auspicio de la Fundación Telmex-Telcel.

Creo que todo mundo se sabe su historia: Malala Yousafzai saltó a la fama porque fue víctima del fanático régimen Talibán (musulmán), el que ha llegado a prohibirles a todas las mujeres bajo su poder la asistencia a centros escolares.

A inicios de 2009, cuando apenas comenzaba la pubertad (once-doce años), Malala escribía un blog para la BBC, a través del cual daba a conocer detalles de la vida social de Pakistán bajo la ocupación de los talibanes.

El 09 de octubre de 2012, Malala abordó su autobús escolar, tras lo cual un militante talibán subió para amagarla. Finalmente, el tipo le disparó tres veces tras cerciorarse que se trataba de la activista. La adolescente la pasó muy mal algunos días después del abominable ataque, pero finalmente se recuperó.

El atentado se propagó y la sobreviviente aumentó su fama a nivel mundial, transformándose de inmediato en un símbolo de la lucha contra el talibán y a favor de los derechos de las niñas y las mujeres, de tal suerte que, en el 2014, se le concedió el Premio Nobel de la Paz.

Siguiendo la línea mercantil de Rigoberta Menchú, la tal Malala ya se convirtió en representante internacional de lo “políticamente correcto”, viajando de aquí para allá, cobrando cantidades fuertes de dinero, dizque para apoyar causas sociales, especialmente la educación de las niñas.

Malala Yousafzai se convirtió en un buen producto de mercadotecnia: adolescente, mujer, tercermundista anti-talibán (no anti-musulmán) y pro-educación, todo esto con “perspectiva de género” (feminismo disfrazado, pues). ¡Esto sí que vende y hay que sacarle jugo a la minita de oro!

Como sea, cada quien sabe en donde invierte su dinero, mientras sea dinero privado.

El asunto es que la activista desliza de tanto en tanto frases altamente cuestionables y reprobables, como aquella que pronunció durante su intervención en el Tec de Monterrey: “Hay que aceptar que hombres y mujeres son iguales, pero tenemos que aceptar que las mujeres son más poderosas”.

¡Ah, cabrón, pero qué androfóbica y misándrica nos salió la tal Malala! ¿No creen?

¡Órale con la Premio Nobel de la Paz!

De entrada, esos “absolutos” caen mal, por falsos y ofensivos. Y, después, queda claro que la superposición de capacidades por sexo es claramente discriminatoria.

¿Y por qué nadie cuestionó a la “activista de los derechos humanos”? ¿Por qué no lo hizo el Tec de Monterrey? ¿Por qué no lo hizo la Fundación Telmex-Telcel? ¿Por qué no lo hizo el Presidente Enrique Peña Nieto? ¿Por qué no lo hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)? ¿Por qué no lo hizo el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)?

Les diré por qué: primero porque todos los mencionados, y más, son rehenes de lo “políticamente correcto”… ¿cómo tocar a Malala, caray? Segundo, porque en nuestra sociedad ya está muy bien instalada la mitología feminista, la cual ha logrado “normalizar” la androfobia y la misandria.

Bueno, pues yo no paso por alto esa expresión reprobable, valiéndome un carajo que la haya dicho la Premio Nobel de la Paz 2014.

Y no me quedo allí.

Me encantaría agarrarle la palabra a la “activista” Malala, para que nos demuestren ella y sus partidarias que de veras son las “chicas súper poderosas”, porque, la verdad, yo ya estoy hasta la madre del parasitismo feminista.

Sólo miren ustedes cómo, a nivel local, hay muchas mujeres que se proclaman “empoderadas” pero se la pasan mamando la teta del erario público para acciones inútiles. ¿Qué tan gordas estarán las cuentas bancarias de las “activistas” y de las ONGs “con perspectiva de género”?

Viene a mi mente una nota de la periodista Nancy Flores, intitulada “Aumenta desigualdad de género pese a gasto de $177 mil millones”, que apareció en Contralínea. Les comparto la liga:

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2017/04/09/aumenta-desigualdad-de-genero-pese-a-gasto-de-177-mil-millones/

Parte sustancial de la nota dice lo siguiente:

Este 2017 se cumplen 10 años de iniciada la estrategia gubernamental para abatir la desigualdad entre mujeres y hombres, identificada en los presupuestos de egresos –a partir de 2008– como “Gasto etiquetado para las mujeres y la igualdad de género”.

En esta década se han destinado 177 mil 329 millones de pesos (incluido el presupuesto que se sufragará en este ejercicio, por 27 mil 424.6 millones) a diversos programas sociales en pro de la equidad.

Sin embargo, este recurso simplemente no ha servido para mejorar las condiciones de vida del género femenino. Incluso, en la actualidad, las niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores enfrentan peores condiciones en todas las esferas de su vida que en 2008, cuando principió esta fallida estrategia.

Así de simple: dinero público tirado a la basura, salvo la parte que se han embolsado las personeras del feminismo y sus ONGs y sus “centros de estudio”.

Pensándolo bien, mis estimados lectores, creo que lo que Malala quiso decir fue que las mujeres son más poderosas que los varones en eso de conseguir plata a través de rollos auto-victimizantes que, sin mayor problema, se transforman en estrategias de lástima social y de chantaje público.

Bueno, que cada quien lo interprete como quiera.

Yo lo único que espero es que, en México, dejemos de gastar tanto dinero público en estupideces como los pitos de Mancera y los moñitos naranjas.