Millencolin llegará a Guadalajara como parte del Punk Legends

México.- La agrupación sueca Millencolin, que se ha destacado por su sonido californiano y escandinavo, se presentará por primera vez en Guadalajara como parte de la tercera edición de Punk Legends.

Se trata de su primera visita al país luego de siete años, aunque nunca habían tocado en suelo tapatío. El concierto está programado para el 1 de octubre en C3 Stage.

Millencolin, conformado actualmente por Nikola Sarcevic, Erik Ohlsson y Mathias Färm, nació en 1992 influenciado por el hardcore melódico de NOFX, Pennywise, Operation Ivy y Bad Religion.

Decidieron impregnar su sonido con una buena dosis de ruidos escandinavos y hasta el momento presumen de ocho álbumes de estudio. “True brew” es el más reciente toda vez que lo lanzaron en 2015.

“Penguins & polarbears”, “No cigar”, “The story of my life”, “Sense and sensibility” y “Mr.Clean”, son algunos de los temas que han perdurado en el gusto del público y que se desprenden de los discos “Life on a plate” y “For Monkeys”, que tan sólo en Estados Unidos han vendido más de 350 mil copias.

En ediciones pasadas de Punk Legends, han deleitado a los fans jaliscienses artistas de la talla de Marky Ramone, Pennywise y H20, por mencionar algunos.

Además de presentarse en Guadalajara, Millencolin planea llevar su música a la Ciudad de México el próximo 30 de octubre en Sala Corona, luego de pasar por Chile, Argentina y Brasil.

Ntx.