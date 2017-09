No al pase automático del fiscal general: PAN

México.– “En Acción Nacional lo que tenemos es una convicción, de que el Sistema Nacional Anticorrupción, la Reforma Constitucional que se votó en el 2013, que funciona, lo que queremos es que todas las leyes secundarias que estuvimos discutiendo ya en nuestra legislatura, por más de un año, con el respaldo de la sociedad, que funcione” senaló en entrevista telefónica con Ricardo Rocha, Marko Cortés, coordinador de la Fracción Parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados.

“Faltan eslabones muy importantes en esta cadena del Sistema Nacional Anticorrupción, y es el fiscal general anticorrupción y aquí lo que la sociedad debe saber es que el Gobierno Federal, Ricardo, pretende nombrar un fiscal general por 9 años”. (Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 104.1 FM).



Por su parte en otra entrevista también en radio, Rocío Nahle, coordinadora de los diputados de Morena dijo a Enfoque Noticias esta mañana que “Morena no votó por Mesa Directiva por acuerdos previos de los otros partidos”.

Recordó a los radioescuchas que la ley marca que el 5 de septiembre es la fecha límite para nombrar a la nueva Mesa Directiva, por lo que mañana se estará abordando el tema en la Junta de Coordinación Política.

Explicó que no se ha podido transitar porque en el Senado hay un asunto sobre el nombramiento del fiscal general, el cual es independiente, sin embargo, se está pidiendo que se derogue una ley que el propio Ricardo Anaya impulsó. (

No es posible votar por Raúl Cervantes, no me preocupa que me echen del PAN: Lavalle

El senador panista, Jorge Luis Lavalle aseguró que no le preocupa que lo echen del PAN por haber votado por Ernesto Cordero para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República, posición contraria a la mayoría de su bancada, y agregó que volvería a votar por su compañero.

Entrevistado en el espacio informativo de Ciro Gómez Leyva, el senador, quien fue uno de los cinco legisladores que votó por Cordero Arroyo, dijo que le extraña la forma autoritaria en que se está conduciendo el partido y que serán claros ante los chantajes y amenazas de la dirigencia del PAN. (Fórmula Online)

Anaya actúa como dictador de Venezuela, si no estás con él, te extermina: Gil

Ricardo Anaya se conduce como un dictador, afirmó a Excelsior, Roberto Gil Zuarth sobre el líder nacional del PAN. “Anaya actúa como un dictador de Venezuela, si no estás con él, te extermina”, precisó.

El senador insistió en que Ricardo Anaya “es el factor de división en el PAN… tiene secuestrada a la Cámara de Diputados”; por lo que advirtió que se van a defender. “Ya empezó el proceso de expulsión y nos vamos a defender”.

En entrevista televisiva indicó que ningún otro presidente del partido en la historia de Acción Nacional había “dividido a tal extremo a los militantes”.

Si Peña impone a Cervantes, procurador quedaría debilitado y estigmatizado: Castañeda

A decir del ex canciller Jorge Castañeda en Fórmula, si el presidente Enrique Peña Nieto logra imponer como fiscal general de la República a Raúl Cervantes, el hoy procurador general de la República quedaría estigmatizado y debilitado.

Castañeda señaló que se está dando el mismo rechazo en la sociedad mexicana, en los partidos políticos y otros sectores, al que se dio cuando trataron de nombrar a Raúl Cervantes Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ricardo Anaya no votó ley sobre Fiscalía; había pedido licencia PAN

El dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, aprobado en la Cámara de Diputados en diciembre de 2014, no contó con el voto favorable del ahora presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, quien entonces había pedido licencia a su cargo de diputado, aseguró la dirigencia nacional de ese partido.

En un comunicado de cuatro puntos, el Partido Acción Nacional (PAN) se refirió a la votación de la reforma política-electoral de 2013 y enfatizó que fue votada favorablemente por la totalidad de los senadores esa fuerza política y por 110 de los entonces 114 diputados.

Con información de Ian Soriano