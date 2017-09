Decisión equivocada y cruel terminar con DACA Mark Zuckerberg

Dallas.- La decisión de poner fin al Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) “no es solo un error, es particularmente cruel, indico Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, y uno de los primeros lideres empresariales de Estados Unidos en protestar por la acción asumida hoy por la administración del presidente Donald Trump.

“Este es un día triste para nuestro país”, escribió Zuckerberg, en un articulo en su pagina de Facebook, que es seguida por decenas de millones de usuarios de esa red.

“Es particularmente cruel ofrecer a los jóvenes el Sueño Americano, animarlos a salir de las sombras y confiar en nuestro gobierno, y luego castigarlos por ello”, indicó.

“Los jóvenes cubiertos por DACA son nuestros amigos y vecinos. Contribuyen a nuestras comunidades y a la economía. He conocido a algunos soñadores en los últimos años, y siempre me ha impresionado su fuerza y ??sentido de propósito. No merecen vivir con miedo”, señalo Zuckerberg.

Explicó que DACA protege a 800 mil jóvenes indocumentados que fueron traídos a este país por sus padres cuando niños.

Dentro de seis meses a partir de hoy “ los nuevos beneficiarios de DACA comenzarán a perder su capacidad para trabajar legalmente y correrán el riesgo de ser deportados de inmediato cada día”, indicó.

Zuckerberg dijo que es hora de que el Congreso actúe para aprobar una ley bipartidista que permita legalizar a estos jóvenes o que ofrezca otra solución legislativa que otorgue a los dreamers un camino hacia la ciudadanía.

“Durante años, los líderes de ambos partidos han estado hablando de proteger a los Soñadores. Ahora es el momento de respaldar esas palabras con la acción”, aseguró. “Muéstrenos que pueden dirigir. Ningún proyecto de ley es perfecto, pero la inacción ahora es inaceptable”, escribió.

Zuckerberg exhortó a los estadunidenses a llamar a sus representantes en el Congreso “y dígales que hagan lo correcto. Siempre hemos sido una nación de inmigrantes, y los inmigrantes siempre han fortalecido a nuestra nación”.

Ntx.