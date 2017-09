Cancelación del DACA, un problema de acá

Por Carlos Arturo Baños Lemoine

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Tal como se anunció en la víspera, el Presidente de los EEUU, Donald Trump, canceló el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés: Deferred Action for Childhood Arrivals), que, en esencia, beneficia a algunos migrantes no documentados (de estadía ilegal, pues) que llegaron a EEUU siendo infantes y que, tras algunos años de residencia en este país, han logrado alcanzar cierto nivel educativo (dreamers).

Dicha acción ejecutiva comenzó a aplicarse en junio de 2012, bajo la Presidencia de Barack Obama, en beneficio de alrededor de 800 mil jóvenes (622 mil son mexicanos), y su cancelación significa que los dreamers podrán ser deportados en cualquier momento, tan pronto se les localice.

Obvio, de inmediato salieron los patrioteros mexicanos a envolverse en la bandera tricolor para arrojarse al vacío pedregoso desde la colina del Castillo de Chapultepec, criticando con estúpida arrogancia al gobierno de los EEUU por las decisiones soberanas tomadas por éste para su propio beneficio: ¿no es esperable que cada gobierno actúe del mismo modo, o sea, mirando sólo por su propio beneficio?

Obviamente, ha habido perlas del ridículo, como la del Rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, quien desde su incapacidad para controlar el mercado de drogas y la delincuencia común en dicha casa de estudios, salió muy orondo a afirmar que la cancelación del DACA muestra “xenofobia”.

Y la del Presidente Enrique Peña Nieto no tiene desperdicio alguno: “Estamos a su lado”, dice románticamente el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien recientemente hizo una cosa parecida a un informe presidencial ante un auditorio cómodo, ante asistentes del aplauso fácil.

¡Qué lindo el Presidente Enrique Peña, casi me hace llorar! Sólo que, la verdad, los dreamers están de un lado del Río Bravo y Peña Nieto está del otro.

Y a esto tendríamos que agregarle que la Presidencia de Enrique Peña Nieto no ha hecho algo de veras sustancial para que los emigrantes mexicanos se regresen a su país: nada, nada, así que los emigrantes se tienen que fregar en EEUU y aguantarse la incertidumbre de vivir “fuera de la ley”. Así de simple, le duela a quien le duela.

Y, claro, no faltó el oportunismo político y mediático del ex Presidente Barack Obama, quien salió a declarar que la cancelación del DACA es un “error”, es “autodestructivo” y es “cruel”. Sólo que se le olvida al hipócrita señor Obama que, pese a que presume de “pro-migrante” y “misericordioso”, durante su gestión presidencial expulsó a 2.8 millones de residentes ilegales.

¿Eso no fue un “error”, no fue “autodestructivo” y no fue “cruel”? ¡Bah, ya estamos acostumbrados a la hipocresía del señor Obama! Pero no lo critiquen, eh… ¡el primer Presidente negro de los EEUU tiene privilegios ante la opinión pública, no lo olviden! ¡Criticarlo es “racista”!

No, no y no. La cancelación del DACA, al igual que toda la política migratoria de Donald Trump, tiene como fundamento un principio esencial de los Estados Modernos, a saber: cada nación su población.

Así es y lo repito: cada nación su población. Esto significa que cada país y cada gobierno debe hacerse cargo de su propia población. Así de simple. Y, por lo tanto, es estúpido, iluso e hipócrita exigir que un gobierno extranjero les dé a nuestros nacionales mejor trato que aquél que les hemos dado nosotros. ¡Punto!

Se trata de elemental Teoría del Estado Moderno.

Y resulta evidente que todos los gobiernos, de todo el mundo, siempre aprovechan las necesidades y las debilidades de otras naciones para sacarles provecho, de tal suerte que la nación receptora de migrantes impone sus reglas hasta donde puede imponerlas (recordemos que también existen las “invasiones bárbaras”). Así procede EEUU con respecto a los migrantes mexicanos, y así lo hace México con respecto a los migrantes centro y sudamericanos.

¡Dejemos de hacernos los idiotas, pues!

Y no le reclamemos a Donald Trump por las medidas que éste considere pertinentes para salvaguardar la integridad y la seguridad de su territorio: los gringos son quienes deberán juzgar estas medidas, nadie más.

Reclamémosles nosotros a los presidentes de México sus ineficaces medidas en materia de desarrollo nacional y de migración internacional, incluyendo a los ex presidentes que siguen vivos (Luis Echeverría, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón) y al Presidente en funciones (Enrique Peña Nieto).

México expulsa a parte de su gente y EEUU sólo se aprovecha de ello. ¿No queremos abusos contra nuestros nacionales? Bueno, pues no expulsemos a nuestra gente. ¿Hay que ser genio para entender algo tan simple?

¡No nos prestemos a ser los “tontos útiles” de nuestros gobernantes incompetentes!

¡No les compremos sus “discursos patrioteros e indignados”!

Recuérdenlo, mis amables lectores: cada nación su población.