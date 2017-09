Fiscal no es “moneda de cambio” entre diputados y senadores: Cordero

Ian Soriano/El Arsenal

México.- Luego de recibir en el Senado de la República la iniciativa para modificar el Artículo 102 Constitucional de manos de dirigentes del colectivo #Vamos por Más (que representa a 300 organizaciones ciudadanas) el senador Ernesto Cordero Arroyo sostuvo que para sacar adelante el tema de la Fiscalía General de la República y de su titular, el Congreso escuchará todas las voces, “con calma, sin fechas fatales”.

Argumentó que no es un asunto fácil y por ello no lo harán a las carreras porque si no les puede salir mal, “como la vez pasada con el (Artículo) 102”.

De igual forma, aclaró que el tema del pase automático no es debate ni “moneda de cambio” entre diputados y senadores. “Que se pongan a trabajar en la Cámara de Diputados, que resuelvan ellos sus problemas. En el Senado tenemos voluntad”.