Se alaba la traición

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Son varios días que se insiste que la presidencia al senado para Cordero, fue un golpe para Ricardo Anaya. Muchos comentaristas festinan la especie, como un acto de astucia política, que nadie cuestiona porque se considera que la actividad pública es para gandallas, no para personas civilizadas.

Pasarse de listillo es la regla que lamentablemente expresa una cultura, si es que se puede denominar de ese modo, en la que se nos ha domesticado para ganarle al otro, aunque sea con trampas, se dice con orgullo una frase que expresa lo rústico de esa conducta, que por supuesto no se aplica exclusivamente al estado que el sonado dicho menciona: “cuando Jalisco pierde, arrebata”.

Pero en ese orden de reflexiones, hay algo todavía mas deleznable: la traición. Pero que lejos de causar rubor se le considera algo inteligente. La traición por lo visto en nuestro país, ocupa lugares dignos de admiración popular y de reconocimiento secreto de gozo, cuando sucede.

En el fuero interno se dice: “se lo merecía” y hasta se basan en Maquiavelo, sin haberlo leído, para abonar a favor de lo sucio en ese tipo de maniobras. Y no defiendo al florentino que no necesita de mi defensa como expositor de su enfoque del arte político, sino en la pobre interpretación que hacen de sus escritos.

Por eso no me extraña que Cordero un senador sin trayectoria, de hecho un político improvisado, inventado en un solo gobierno, el de Calderón, sea objeto de comentarios favorables por romper las reglas de su partido y tomar posesión de una investidura, que no fue como todo mundo lo sabe, producto de sus habilidades en los temas de gobierno y política; sino derivado de un acuerdo por desbarrancar al PAN, su dizque partido aprovechando el odio que le tiene a quien lo dirige.

No me extraña repito, porque así ha hecho “política” el funcionario calderonista, con la intriga y la amenaza, como cuando sacó a Emilio González de la contienda interna amagándolo con no pagar los gastos de los juegos panamericanos. Cordero es de esa calaña, hasta tuvo la osadía, de competir para la candidatura para la presidencia sin ninguna legitimidad o trabajo político acreditado. Pero lo que me brinca es algo de fondo, que no avancemos en nuestra apreciación como mexicanos del significado de la traición.

Solo en tribus de la edad de piedra como los motilones de Colombia a finales del siglo pasado, la traición era ponderada como el acto supremo del ingenio humano. Causaba una enorme alegría y entusiasmo perturbador el relato de la traición de Judas, de acuerdo con el misionero Bruce Olson; se topaba con el enorme escollo de querer explicar la bajeza del mal discípulo de Cristo, a una tribu que fincaba sus totalizaciones culturales en un acto reprobable.

Burlarse de la confianza depositada era lo máximo para esos hombres aislados en condición de salvajes; cuantas veces intentó Olson disuadirlos de la interpretación equivocada, las veces que interrumpieron su exposición danzando felices y reconociendo en Judas el modelo a seguir en la vida. Fue muy difícil hacerles cambiar de punto de vista. Un milagro.

Eso y no otra cosa es lo que hace pensar en esas prácticas que ya se arraigaron y no causan sorpresa a nadie. La observación es en el hecho de que estamos tan acostumbrados a coexistir con esas formas reprobables, que no hay repulsa a lo que se desliza por medio de la aprobación social implícita y con atrevimiento, explícita.

Los conflictos por eso deben resolverse con los medios políticos, no con los medios que envilecen.

Por eso se desprestigia la política como recurso legítimo de la sociedad. Porque el soborno se hace en abierto y sin mas argumentos que dividir, sin debate, sin posicionamientos, sin alertar al contrario, careciendo de cualesquier explicación que no sea “entrégame el poder del partido, porque yo no lo tengo y no puedo ni arrebatártelo, mejor te traiciono”.

Pero como he dicho, esto no sería para desgarrarse las vestiduras; porque es propio de pasiones viscerales, de las que ya tuvimos bastante con aquéllos seis años. Lo que señalo es que se promueve naturalmente la admiración a los que mal hacen. Se les premia.

Porque no es un evento aislado, es la constante golpear por la espalda y que se festine.

Ya lo resintió Monreal pidiendo unas encuestas inexistentes; o los perredistas con esos engendros de Ebrad: Bejarano y la Padierna que hicieron el papel de topos y ahora siguen en el verdadero papel de recolectores de billetes con ligas, con su patrón asignado. Se les aplaude en el Morena, cuando en cualquier país medianamente serio en lo político, ya estarían quemados de por vida.

Y luego nos asombramos que todos los que aspiran a destacar, busquen el camino torcido de los ídolos de la delincuencia. Porque eso es lo que con nuestra indiferencia o burla al que se le hizo la traición, cimentamos en la mente de las nuevas generaciones, para quienes lo extravagantemente más corrupto, es lo que deja.