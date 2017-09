Abren colección del Museo Nacional de Arte para consulta en línea

México.- Con una oferta de tres mil 841 obras artísticas de seis mil en acervo, el Museo Nacional de Arte (Munal) se convierte en el primer recinto de México en digitalizar, hasta el momento, más del 50 por ciento de su colección.

Para fines del 2018, la digitalización del acervo estará al 90 por ciento, ya que la colección del museo suele crecer constantemente por las adquisiciones, adjudicaciones y donaciones de obra, informó el museo en un comunicado.

Alojada en la plataforma en línea “E-Museum”, la tecnología se ha utilizado en algunos de los museos más vanguardistas del mundo, como el Dallas Museum of Art (DMA), The Metropolitan Museum of Art (MET), The Museum of Modern Art (MoMA), y el Southwark Heritage, entre otros.

Por su parte, la directora del Museo Nacional de Arte, Sara Gabriela Baz, comentó que “estamos seguros de que la implementación de este sistema abrirá nuevas posibilidades académicas y de investigación hacia la obra que salvaguarda el museo, pues así cumple una de sus misiones principales: difundir y divulgar el patrimonio artístico de México”.

De esta manera, al entrar al sitio web “munal.emuseum.com” el usuario podrá realizar búsquedas por obra, artista, disciplina, periodo o tipo de objeto, así como acceder a investigaciones de algunas de las piezas.

Del total de las piezas registradas hasta ahora, 439 pertenecen a ocho de los nueve artistas catalogados como patrimoniales: José María Velasco (192 piezas); Gerardo Murillo “Dr. Atl” (160 piezas); Frida Kahlo (1 pieza); Diego Rivera (13 piezas); José Clemente Orozco (49 piezas); María Izquierdo (4 piezas); David Alfaro Siqueiros (17 piezas) y Saturnino Herrán (3 piezas).

Entre las obras que ya están en línea, aparecen: “El descubrimiento del pulque” (s. XIX), de José María Obregón; “La ofrenda” (1913), de Saturnino Herrán; “La nube” (1931), de Gerardo Murillo “Dr. Atl”.

Asimismo, destacan “Autorretrato” (1945), de David Alfaro Siqueiros; “Paisaje zapatista” (1915), de Diego Rivera; “Después de la orgía” (1910), de Fidencio Lucano Nava; “Las travesuras del amor” (1871), de Manuel Ocaranza; “El martirio de San Lorenzo” (s/f), de José Juárez; y “La virgen del Apocalipsis” (s/f), de Miguel Cabrera.

