Combatir el robo de hidrocarburos incluye a todos los involucrados: Segob

México.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sentenció que el combate al robo de hidrocarburos en Puebla incluye no sólo a los llamados “huachicoleros”, sino también a quienes participan en los sectores privado y público.

“Me refiero desde la propia paraestatal (Pemex) y, por supuesto, desde gobiernos municipales o algunos otros funcionarios que estén participando, y empresarios que son parte de este triángulo también o de este círculo vicioso en el robo de combustibles”, dijo.

En rueda de prensa en Puebla, donde encabezó el evento Ciudades Seguras para las Mujeres, Acciones contra la Violencia de Género, expuso que las acciones para erradicar ese delito van contra “toda la cadena para poder parar de una vez y por todas este proceso de robo”.

Explicó que, además de Puebla, hay otras entidades donde se presenta este fenómeno como es Tabasco y Veracruz, estado donde “estamos haciendo acciones que no van solamente al que maneja la pipa o al que extrae el combustible, sino integrales como lo están viendo”.

Previamente, ante mujeres poblanas, se dijo cierto que no es a través de discursos sino con acciones sólidas, contundentes, como se puede erradicar la violencia contra las mujeres, de ahí que se construyen centros de justicia para proteger, conducir y empoderar a las mujeres.

“Que no les digan que si los denuncian van a acabar en la calle. Ellos van a acabar en la cárcel, no ustedes van a acabar en la calle”, advirtió ante mujeres poblanas a quienes dijo que “no hay que permitir ya que nadie se pase de listo, que no les hagan agresión física, verbal, económica, emocional, no lo permitan mujeres, ustedes son muy fuertes”.

Comentó que 50 por ciento de las mujeres violentadas no comenta de esta situación por miedo, vergüenza o porque “pueden perder su hogar”.

“Yo lo que les digo es que no pierdan su vida. Quien las violenta una vez las va a violentar dos veces, y quien las vuelve a violentar puede agredir, agredirles y pueden hasta perder la vida”, subrayó.

Además, el 70 por ciento no denuncia por miedo o desconocimiento, de ahí la importancia de evitar que esas cifras aumenten “y sigan lastimando a lo que más queremos y lo que más queremos cuidar”, añadió.

Celebró que en el encuentro estuvieran presentes hombres, pues dijo que no sólo es responsabilidad de las mujeres evitar el tema de la violencia de género.

“Y déjenme decirles, si se pelean, si les reclaman, los denuncian, los que van a perder son ellos, no ustedes, porque ustedes van a encontrar felicidad a través de ser libres, de formarse un hogar, cero violencia y poder educar a sus hijos alejados también de la violencia que se da, que la ven en los hogares y que luego la replican en la escuela o que luego la replican en la colonia”, concluyó.

Ntx.