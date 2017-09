El “Niño Llorón los hizo quedar en ridículo

Por Héctor Moctezuma de León

Ni #Fiscalcarnal, ni Mesa Directiva, el “Niño Llorón”, hizo quedar en el ridículo a quienes se creen los amos de las trampas en México, de nada sirvió que le filtraran en medios su presunto enriquecimiento inexplicable, Ricardo Anaya se salió con la suya.

Y no es que el panista queretano sea muy trucha, lo que pasa es que el coordinador de los diputados priístas, César “Camachito” Quiroz es un estúpido, que no tiene ni idea de lo que es la negociación política, como tampoco la tiene Clavillazo, el dirigente formal de su partido.

Alguien tiene que decirle a Enrique Ochoa Reza que se calle, que cierre la boca y que se dedique mejor a investigar a quienes dentro de su partido participan en el fuego amigo, que aunado al fuego enemigo tienen al PRI sin posibilidades para el 2018.

“El niño llorón” como lo llamó Clavillazo no solamente hizo quedar mal a los priístas, también se levantó con una victoria al interior de su partido, se enfrentó a la mafia del poder y salió airoso, yo me pregunto, ¿esa es la mafia del poder de la que habla Andrés Manuel López Obrador?

Cero y van dos, el año pasado el dirigente panista le dio una repasada a quienes los priístas consideran el político más experimentado del país, Manlio Fabio Beltrones, por esos días dirigente nacional del tricolor, le ganó siete de las doce gubernaturas en disputa. Hoy los vuelve a derrotar.

Por eso independientemente de que en la sesión de hoy se logre un acuerdo para integrar la mesa directiva, que encabezará Jorge Carlos “La Cochinita Pibil”, Ramírez Marín, Anaya ya les tomó la medida y el próximo año podrá dar la sorpresa, a la gente le gusta que surjan personas que desafíen a los priístas, no lo pierdan de vista salvó que la mafia del poder decida eliminarlo.

**** Como no será el Fiscal General, lo mejor es que Raúl Cervantes Andrade renuncie a la PGR porque ya sin la motivación de que se quedaría nueve años más en las oficinas de Reforma, pocas ganas tendrá de trabajar en una dependencia que tiene una responsabilidad en materia de violencia. Además señalado como evasor de impuestos, con qué cara puede hablar de combate a la impunidad… Todavía no terminamos de chutarnos las spots sobre el Informe de Enrique Peña Nieto y ahora nos recetan los de Eruviel Ávila cuando menos de aquí a que le entregue las riendas del gobierno mexiquense a Alfredito del Mazo… Un beneficiario del triunfo que se llevó Ricardo Anaya sobre los priístas, es Miguel Riquelme, quien no tendrá problemas para sentarse en la silla que ahora ocupa Rubén Moreira, el compadre de Felipe Calderón, Guillermo Anaya tendrá que resignarse… Jorge Carlos “La Cochinita Pibil” Ramírez Marín, uno de los autores de las marranadas en la elección del Estado de México, quedó fuera de la contienda por la gubernatura del Estado de Yucatán con todo y que se sentía protegido de los mexiquenses… ¿Cómo está eso de que los dreamers que regresan a México tiene su lugar en las universidades del país, ¿y los rechazados que buscan una plaza para estudiar?… ¿Cuál cortina de humo señor Ochoa?

