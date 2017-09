Lluvia de estrellas iluminan Toronto con festival de cine

Toronto.- La 42 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) comenzó hoy en esta ciudad canadiense, donde se proyectarán 339 cintas de 74 países y desfilarán estrellas del séptimo arte como Daniel Craig, George Clooney, Matt Damon, Guillermo del Toro y Gael García Bernal.

El actor estadounidense Jake Gyllenhaal viene a presentar la película que protagoniza, “Stronger”, de David Gordon Green, que recrea el ataque terrorista en el maratón de Boston y se centra en la experiencia de un sobreviviente, Jeff Bauman.

Matt Damon desfilará por la alfombra roja con el elenco de la cinta estadunidense de ciencia ficción “Downsizing”, de Alexander Payne, que narra la historia de un hombre que se une a una comunidad que “literalmente” se encoge para simplificar su vida.

La cantante Lady Gaga viene al estreno del documental “Gaga: Five Foot Two”, de Chris Moukarbel, que se proyectará mañana viernes en el elegante Elgin Theatre y al final del cual la artista hará una breve presentación.

En el TIFF se estrenarán películas dirigidas por lo actores y activistas George Clooney y Angelina Jolie. El primero reunió a actores como Matt Damon, Julianne Moore, Josh Brolin y Oscar Isaac, en “Suburbicon”, una comedia escrita por los hermanos Joel y Ethan Coen.

Jolie dirige “First they kill my father”, sobre la violencia en Camboya.

La cinta estadunidense “Mother!”, de Darren Aronofskyn, reúne a un gran elenco (Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris y Michelle Pfeiffer) para representar un thriller psicológico sobre una pareja amenazada por la llegada a su tranquilo hogar de un desconocido.

Idris Elba y Kate Winslet vienen a presentar el estreno mundial de “The mountain between us”. Ella es una periodista que se casará al día siguiente, él es un cirujano. Ambos viajan en un aeroplano que se estrella entre montañas copadas de nieve.

Halle Berry (ganadora del Oscar por la cinta (Monster’s Ball) protagoniza la producción francesa-belga “Kings”, en la que comparte actuación con Daniel Craig, quien la ayuda a salvar a 12 niños durante los disturbios en Los Ángeles, California, en 1992.

Uno de los favoritos es Guillermo del Toro quien presentará su reciente producción estadunidense “The shape of water” (La forma del agua), que se proyectará en su estreno para Canadá dentro del programa Presentaciones Especiales.

La cinta del director mexicano se enmarca en los años de la Guerra Fría, cuando dos empleadas de limpieza descubren un experimento secreto en un laboratorio del gobierno estadunidense: una criatura acuática, que logra entender el lenguaje a señas de una de ellas.

Las protagonistas son Sally Hawkins (Star Wars, Episodio 1) y Octavia Spencer (ganadora del Oscar por la cinta “The Help”). La película, de 120 minutos, se estrenará comercialmente en Estados Unidos el 8 de diciembre próximo.

También vendrá Gael García Bernal a presentar la película que estelariza “If you saw his heart” (Si tú vieras su corazón), una producción francesa dirigida por Joan Chemla y donde también actúan Marine Vacth y Nathuel Perez.

La historia se basa en la novela “Boarding Home”, del escritor cubano Guillermo Rosales y trata sobre una joven pareja de solitarios que luchan por estar juntos.

García Bernal, junto a Javier Bardem, Angelina Jolie y Helen Mirren serán las estrellas de la serie “In conversation with…”.

El escritor y director mexicano Michel Franco viene a la presentación de su película “Las hijas de abril”, con Emma Suárez (Julieta). Un drama familiar filmado en Puerto Vallarta, en el estado mexicano de Jalisco.

El TIFF, que cierra por cuatro días las calles del centro de Toronto para colocar alfombra roja en los principales teatros, comenzó este jueves con el estreno de “Borg/McEnroe”, que muestra rivalidad entre el tenista sueco Björn Borg y el estadunidense John McEnroe durante el campeonato Wimbledon de 1980.

Ntx.