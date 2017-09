Postura panista, peor que el plantón de AMLO en 2006 Camacho Quiroz

México.- El líder de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, exigió que el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, explique a las autoridades y a la opinión pública su enriquecimiento patrimonial sin justificación y el de su familia.

En entrevista, el líder priista responsabilizó al líder del Partido Acción Nacional (PAN) de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, por lo que ratificó que lo ocurrido “fue peor que una toma de Reforma”, al recordar el plantón de Andrés Manuel López Obrador en 2006.

“Atentaron contra las instituciones. Estuvieron en un par de días poniendo, trataron de poner contra las cuerdas a la Cámara, al borde de que no hubiera mesa y, en consecuencia, no hubiera espacio para la discusión”.

El legislador advirtió que Anaya Cortés pretendió poner una cortina de humo para “no darle a la opinión pública y a las autoridades las explicaciones que estamos esperando, a propósito de un crecimiento sin justificación del patrimonio propio y de su familia; quiso secuestrar a la cámara y lo logró por dos días”.

No obstante , dijo que al final imperó la legalidad “y nosotros que somos políticos profesionales, sin rencores vamos para adelante, pero eso no significa que quede pendiente la aclaración que Ricardo Anaya le debe, no sólo al mundo de la política, sino a la sociedad en general”.

Reprochó la actitud del líder del partido blanquiazul, pues participó en la redacción de un acuerdo en al ámbito del Pacto por México para dar el pase automático del procurador al fiscal.

“Sin que olvidemos que Ricardo Anaya participó como diputado y presidente en la aprobación, es inadmisible, casi infantil, que no se dio cuenta, que al final cambió de opinión, que no venga a evadir una responsabilidad que los registros históricos le asignan claramente”.

Por ello, advirtió que no pretenda venir a la Cámara a dirimir conflictos internos del PAN, ahora que está haciendo agua la nave que dice tripular.

“No somos políticos que encubren rencores, pero sí tenemos memoria”, agregó.

Frente al abandono del salón de sesiones de panistas y la permanencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, luego del abucheo a Marko Cortés, dijo que al final lo que importa es la congruencia y sostuvo que los priista lo que quieren es construir y así se hará en la presidencia de la Mesa Directiva.

“En manos de alguien que, siendo muy priista, sabrá conducirse con imparcialidad y no como Guadalupe Murguía, que iba bien, hasta que pudo más la consigna facciosa de una dirigencia que alejó a la entonces presidenta, de una bancada que le guardaba respeto”.

Camacho Quiroz declaró listos a los priistas para dar en la Cámara de Diputados y en el Senado cuantas batallas políticas se necesiten, “porque vamos a mantener congruencia y vamos a exigir que ahora que la cámara va a funcionar de manera ordinaria, Ricardo Anaya dé las explicaciones que la gente y la opinión pública están esperando”.

El legislador priista hizo un llamado enérgico a que Ricardo Anaya asuma su responsabilidad y no quiera traer, como lo intentó, el arreglo de sus diferendos domésticos a la Cámara de Diputados.

“En consecuencia, esto que denota chantajismo e irresponsabilidad, pudo ser revertido por el sentido de responsabilidad de los priistas y sus aliados que lo que queremos es que haya debates tan fuertes como se requiera, ahí, en la tribuna”, concluyó.

Ntx.