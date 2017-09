Famosos se solidarizan con México tras sismo

Excélsior

México.- Rostros conocidos del cine y la música expresaron hoy en redes sociales su preocupación por el sismo que anoche sacudió México e instaron a realizar donaciones, al mismo tiempo que miles de personas convirtieron en tendencia las etiquetas #PrayForMexico y #FuerzaMexico.

En Twitter, la actriz mexicana Eiza González escribió:

“Espero que estén todos bien en México. Por favor tengan cuidado que aún pueden presentarse réplicas y hay alerta de posible tsunami. Rezando por mi país”.

La cantante Paulina Rubio y el actor Gael García Bernal aprovecharon sus perfiles para preguntar si sus seguidores habían tenido algún problema.

Paulina Rubio: “Todos bien en México???”

“Gracias por reportarse y saber que están bien. Abrazos largos y chingos de cariño desde el otro lado de la placa tectónica”, respondió poco después el protagonista de “Amores perros”.

Su amigo Diego Luna agradeció los mensajes de apoyo y señaló que él y su familia estaban bien tras el sismo.

“Gracias por sus mensajes. Todos en mi familia estamos bien tras el sismo /Thank you all for your messages. We are ok after the earthquake”.

“Muy triste ver lo que pasó en Juchitán”, dijo en referencia al municipio más afectado por el terremoto la cantante Lila Downs, quien también publicó información sobre los centros de acopio a través de los cuales se puede ayudar al sur del país. “Muy triste ver lo que pasó en Juchitan… fuerza para mis hermanitos # Terremoto”.

Otros que pidieron apoyos fueron Julieta Venegas y, el presentador y youtubero Chumel Torres, quienes instaron a sus seguidores a donar a la Cruz Roja para que puedan asistir a los afectados. “De corazón me alegró verlos a todos mamando en Twitter porque quiere decir que todos están bien. Cuidense chingos”, Chumel Torres.

El actor Luis Gerardo Méndez envió “fuerza y un abrazo enorme” a todos los habitantes de Oaxaca y Chiapas.

“Pendientes de centros de acopio y formas de ayudar”, agregó.

El apoyo también llegó de otros países. La activista y nobel de la Paz Malala Yousafzai dijo estar “preocupada” por sus amigos en México después del terremoto, así como por quienes enfrentan la llegada del huracán Irma.

“Mi familia y yo rezamos por ustedes”, aseguró la paquistaní.

Miguel Bosé, en plena gira por España, trasladó sus ánimos a su “México querido”.

“Desolados por las víctimas y desastres del terremoto. Seguimos atentos”.

El también cantante Alejandro Sanz confió en que todos en México y Guatemala estén bien y, tras expresar su “amor incondicional”, indicó que sus oraciones están con la población. Su compatriota Antonio Banderas envió “mucha, mucha fuerza” tanto a los afectados por los huracanes Harvey e Irma, como a las víctimas del terremoto.