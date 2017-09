Se engañan

Por Carlos J. Pérez García.

Desde hace décadas he seguido los informes presidenciales uno tras otro, sin perderme más que dos o tres cuando estudiaba fuera del país. Pero, bueno, el último se me andaba pasando y lo pesqué ya empezado.

A los 13 años mis amigos veían raro que quisiera informarme allí y me gustara ese “acto republicano”, que ahora ha perdido mucho de su encanto y, al dispararse la simulación, acabó en un acto televisivo y mercadotécnico que a pocos convence e incluso agrava las cosas. Veamos.

Es lamentable que, en vez de hurgar en los problemas más serios, el presidente se muestre satisfecho y busque el aplauso de sus amigos e invitados con frases trilladas y facilonas como “el reto es construir el futuro” o “el siglo XXI debe ser el gran siglo de México”.

En días de farándula se reitera la expresión mercadológica de “lo bueno cuenta…”, en sustitución de “lo bueno casi no se cuenta”, o sea, además de lo malo. Parece así que EPN y sus asesores van para atrás, dado que ahora lo malo ya no queda ni implícito.

Existe lo bueno, sin duda, aunque no es tan bueno y debería ser mucho mejor (si no hubiera tanta corrupción y negligencia), mientras que lo malo resulta bastante malo y penoso (esas dos deficiencias y la impunidad) al grado de que el presidente ni siquiera habla de ello (sólo de pasadita) a pesar de que sus efectos son más graves que los de cualquier huracán o terremoto.

Aunque un gobierno vea necesario manipular la rendición de cuentas, viene a ser esencial informar sobre lo que más le interesa a la gente, no al mandatario.

Apenas se refirió a “leyes y sistemas” contra la corrupción y la violación de los derechos humanos, así como a ciertos logros y perspectivas ante la pobreza. Es su obligación, claro, no algo para felicitarlo o agradecerle. ¿Acaso no tendríamos mucho más de eso si se gobernara con más honestidad y eficacia?

También habló del desempeño de la economía en condiciones adversas: por primera vez en 4 sexenios, se ha tenido crecimiento económico en los 5 años del actual; pero, ojo, nunca dijo que, igual por primera ocasión, en ninguno de éstos se superó el 3% de incremento.

La economía (crecimiento continuado, inflación bajo control, exportaciones crecientes, inversiones sostenidas) ha ido mejor que los alcances sociales (empleos e ingresos insuficientes, escasos avances en el combate a la pobreza), aunque diversas fallas en el manejo del gasto y la deuda pública con Videgaray pueden afectar las perspectivas de crecimiento y estabilidad.

En fin, las cosas no están tan mal, pero tampoco van tan bien… ni lo bueno cancela lo malo. Los inicios de reformas que los tres gobiernos anteriores no pudieron conseguir, quedan ahí a manera de legado a mediano plazo; sobre todo, las bases en la educativa… con “mucho por hacer”, como siempre. De cualquier modo, nada justifica un ¡qué bárbaros, qué bien vamos!

Lo mejor: las reformas (aun incompletas) y el crecimiento (bajo pero continuo). Lo peor: corrupción, insensibilidad, impunidad, inseguridad, degradación política que afecta todo, pobreza y desigualdad. ¡Es el Estado de Derecho, estúpido!

Son muchos los temas cruciales que no tocó o sólo mencionó sin analizar lo esencial… Omisiones taimadas y demasiado gravosas. Acaso nos va a dejar solamente la sucesión (el próximo gobierno), no el cierre de su sexenio. Habrá que ver hacia adelante, en medio de esas engañifas, si el presente no se nos resquebraja bajo los pies.

* EL FUTURO DEL PRI y de AMLO/Morena o incluso de nuestro país, se ve definido en una múltiple y compleja partida de ajedrez como dice un amigo lector, y yo agrego que los desesperados participantes en este ‘juego de tronos’ se interesan más por el poder sin una idea clara de reglas ni consecuencias.

Es desastroso que la inteligencia no predomine en los dos principales grupos en pugna, ni se perciba una preocupación real por el futuro del país. Todo ello es motivo de pesimismo, sin duda, pero trato de ser optimista para no caer en cierto derrotismo ni perder las esperanzas. Miren… ¡No nos puede, no nos debe ir tan mal!

Si el PRI se salva y logra competir tendrá que hacerlo a partir de cambios hacia algo mejor, no para engañarnos y cubrirles las espaldas a quienes les interesa más su propia impunidad. De eso dependerá que el “peligroso” AMLO pueda resultar un mal menor a pesar de sus semejanzas de personalidad con los mesiánicos Chávez o Trump.

Presionaban estos días para que un amigo del presidente fuera Fiscal General de la República los próximos 9 años. Sin embargo, qué creen, lo que México necesita ahora son más contrapesos, no menos.

* CON EL TLC, TRUMP chantajea en su intento de abatir el déficit comercial de Estados Unidos con nosotros (66 mil millones de dólares anuales), pero la posición correcta es que ese desequilibrio se debería reducir a través de más comercio que cree riqueza para todos, no por la ruta de menos intercambio y proteccionismo: restricciones, aranceles, precios más altos… Nos quiere engañar.

Podría ser, digamos, que a lo largo de varios años ellos aumentaran sus exportaciones al triple y México sólo al doble, lo que tendería a cerrar la brecha con un mayor reparto de beneficios. Vendría a ser el libre comercio con la idea de ganar-ganar, no la tontería de protegerse del exterior para refugiarse en el mercado interno (como sucedía hace tiempo) sin competencia ni atención a la productividad.

Es patético que, por falta de experiencia y sensibilidad, Trump confunda la negociación de intereses privados con la función gubernamental de negociar entre países soberanos.

Eso sí, se explica mejor aquí el planteamiento del reconocido Senador republicano John McCain en cuanto a que “el congreso debe gobernar con un presidente que no tiene experiencia en el cargo público, suele estar mal informado y puede ser impulsivo en su discurso y su conducta”.

Remata que, como legisladores, deben respetar su autoridad constitucional “y, donde podamos, cooperar con él. Pero no somos sus subordinados. No le respondemos a él”, sino al pueblo americano. Debemos ser un contrapeso a su poder, concluye… con resonancias para México y para los ‘dreamers’.

* OTRA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL de Futbol, otra ilusión ingenua y desmedida, otra enorme manipulación mediática y, claro, otra decepción de veras monumental. Caray, en vez de autoengañarse, si pudieran trabajar con humildad y en serio.

