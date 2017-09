¿Quién diseña la estrategia para proteger a Enrique Peña Nieto? En Oaxaca este jueves, se pudo ver que en materia de seguridad el presidente está muy vulnerable. Ni el Estado Mayor Presidencial, ni la Policía Federal, mucho menos los gobiernos estatales hacen su tarea con la responsabilidad que necesita en esos casos.

Los maestros de la CNTE armaron disturbios que estuvieron a punto de provocar una tragedia de consecuencias muy lamentables, supuestamente le lanzaron un cohetón al helicóptero en el que viajaban los periodistas, ¿qué tal si el proyectil pega en la aeronave del presidente?

Alejandro “Alí” Murat tiene gran responsabilidad en los hechos bochornosos que protagonizaron los maestros y los policías del estado porque no advirtió sobre la beligerancia de los mentores, es él quien, en estos momentos conoce más a la disidencia magisterial, pero de nada sirvió.

El Estado Mayor Presidencial no cumple con el papel de garantizar la seguridad del presidente, ante un escenario como el que se presentó en la capital oaxaqueña se debe establecer una logística que permita evadir a los rijosos. No es la primera vez que el EMP pone en riesgo a Peña.

El Cisen por su lado no cumple con su papel de proporcionar la información sobre los riesgos que se corren al visitar una ciudad tan conflictiva como lo es la capital del estado de Oaxaca, en donde todo mundo sabe de la beligerancia e impunidad con la que actúan los maestros de la Coordinadora.

No es la primera vez que el Estado Mayor expone a Peña Nieto, en otras ocasiones lo ha juntado con personajes que tienen problemas con la justicia como sucedió recientemente en Chiapas.

Una pregunta: ¿De veras fue cohetón el que hizo el boquete en la parte delantera del helicóptero? Especialistas consideran que el vidrio en donde pegó el cohetón es muy resistente, por lo que sospecha que fue otro tipo de artefacto el que lanzaron contra la aeronave en la que viajaban los miembros de la prensa de la “Fuente” de Presidencia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá explicar por qué declaró persona non grata al embajador de Corea del Norte en nuestro país. ¿No se les hace sospechoso que la decisión se haya tomado después de que el presidente Enrique Peña Nieto regreso de China? ¿Tuvo algo que ver el premier Xi Jinping? ¿Qué falta cometió Kim Hyong Gil para que a más tardar mañana regrese a su país? ¿Son momentos para aventarse una bronca con el gobierno de Norcorea? Son preguntas que tiene que contestar el canciller Luis Videgaray. Algo raro se registró el domingo pasado, en el sur de la ciudad y al decir de los inquilinos de la unidad del ISSSTE en aquella zona, a los operadores de un helicóptero de la Secretaría de Marina les falló el cálculo para lazar un proyectil que destruiría un edificio propiedad de la dependencia lo que provocó daños en los edificios de la citada unidad…Furioso estaba César “Camachito” Quiroz luego de que lo hicieron comprometerse a impulsar la anulación del pase automático del #Fiscalcarnal y mandó a Jorge Carlos Ramírez Marín a que no tocara la campanita que pone fin a la sesión en San Lázaro para permitir que la sinaloense Martha Tamayo se lanzara con todo contra la presidenta saliente, la panista Guadalupe Murguía. Ramírez Marín no estaba menos porque Pablo Gamboa le gana la carrera por la candidatura del tricolor a la gubernatura de Yucatán.

