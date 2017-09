Alejandra Ávalos filmará tres películas con Alberto Casanova

México.- Tras 25 años de ausencia en el cine, la actriz Alejandra Ávalos regresa con tres películas: “El boxeador”, “Vacaciones de terror” y “El nahual”, que producirá Alberto Casanova y se distribuirán a través de la plataforma Netflix.

Platicó a Notimex que estuvo alejada del Séptimo Arte no por gusto, sino porque los productores por lo regular buscan a talento joven.

“Ya empecé a leer los guiones porque entre septiembre y octubre son las filmaciones. El productor tiene mucha fe en mí. Está conformando su equipo tanto en México como en Estados Unidos porque será una coproducción y estoy muy feliz por eso”, explicó Alejandra Ávalos.

En “El boxeador”, la también cantante, estará participando en 12 escenas para interpretar a la madre del protagonista en su etapa infantil y adolescente.

“El boxeador será Pablo Montero y digamos que yo soy el pilar de su dura formación en el boxeo. Para interpretarlo de chiquito, se hizo un ‘casting’ muy específico con respecto a nuestras características físicas”, comentó.

Indicó que la historia está basada en hechos reales aunque de momento no puede revelar de quién se trata. “Sólo puedo decir que se trata de alguien que lo tuvo todo y lo perdió todo”.

Adelantó que sufrirá un cambio de “look” y que las locaciones serán en el estado de Texas, en Estados Unidos, así como en la Ciudad de México.

“Lo mío es muy de pueblo sin cosas que me hagan ver sofisticada. Me van a cambiar el color de los dientes, quizá me quiten un diente o una muela para que se vea más real. Tengo muchas ganas de hacer la recreación de un personaje. Ella tiene un puesto y además, hace todo lo posible porque su hijo salga adelante”.

La actriz de películas como “Amor y venganza” (1991) y “Perdóname todo” (1995), resaltó que con más de 30 años de carrera, le parece hermoso retornar al cine.

“Es el arte por excelencia, el que se trabaja profundamente. Porque te puedes presentar en teatro y cada presentación es algo nuevo y diferente, pero sólo se queda en la memoria de la gente, mientras que la película es un documento para la posteridad”, apuntó.

Alejandra Ávalos informó que negocia con la delegación Miguel Hidalgo para presentarse en la celebración de las fiestas patrias y varias participaciones en programas especiales de televisión mediante el espectáculo “Viva México mágico” con otros cantantes, 28 bailarines y mariachi.

Ntx.