Cancillería mediocre (Cap. 3): Corea y el arte

La cancillería mexicana ha expulsado al embajador de Corea del Norte en México, el señor Kim Hyong Gil, declarándolo “persona non grata”. La decisión tiene tanto costos como beneficios, pero a mi entender los primeros exceden claramente a los segundos.

El régimen norcoreano tiene un peculiar estilo de negociación, que acostumbra llevar las cosas al límite, para así tomar mayor fuerza y luego negociar. El problema es que hace unos días realizó un ensayo nuclear cuyo potencial destructivo implica un cambio de escenario y un temible peligro para la región, especialmente para Corea del Sur y Japón. Corea del Norte ha venido desarrollando también armas químicas y biológicas, asunto que poco se menciona.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha acordado sanciones y ha buscado distender la cuestión. Pero como en tantos otros asuntos (la pobreza, el cambio climático, la paz mundial y un largo etcétera) el efecto real de las acciones de la ONU ha resultado limitado o insuficiente.

México ha sido durante años, un destacado actor en materia de desarme en la ONU, y por ello no es completamente desatinado que aplique sanciones a los norcoreanos. Sin embargo, el tamaño del problema norcoreano es tal, que resulta un tanto ridículo que los mexicanos seamos quienes apliquemos tales represalias. La situación norcoreana no se va a modificar un ápice por echar al embajador de nuestro suelo.

Hubiera sido más adecuado, a mi entender, actuar en bloque y convocar o formar parte de algún grupo de países que impusiera sanciones a los norcoreanos por sus provocaciones, que sí son un hecho muy peligroso, por cierto. Así los riesgos para México se hubieran diluido considerablemente. Pero como sabemos, “el hubiera” no existe.

Ahora bien, México surte a Corea del Norte petróleo azteca, en cantidades significativas para ellos, pues representan casi un 25 por ciento de las importaciones norcoreanas de petróleo.

Sacar al embajador de Corea del Norte de territorio mexicano, puede que les importe un rábano a los norcoreanos. México no es importante en aquella región, al menos en lo político. Sin embargo, en lo económico y particularmente en lo energético, México sí es relevante para Corea del Norte. Por lo tanto, si Pemex deja de surtirles petróleo, eso sí que les va a afectar a los norcoreanos en algo que les causa problemas reales.

El problema es que afectar en serio a los coreanos, no necesariamente está en el interés de México; no a cualquier costo. Al contrario de lo que creen en la cancillería mexicana, México no es un actor global en todo momento ni en todo lugar. En aquella región, prácticamente “ni nos pelan” a los mexicanos (vulgarismo por “nos ignoran”).

La salida del embajador es una mera cuestión simbólica y un pleitillo diplomático como tantos otros. Pero si México se va a echar un pleito fuerte con los coreanos, no debe tomarse a la ligera la decisión de dejarlos sin petróleo. Debe evaluarse ante todo que: 1) Corea del Norte se está convirtiendo en un poder nuclear, tal vez menor, pero poder al fin, mientras que México no lo es; y 2) el líder norcoreano ha mostrado signos de megalomanía o delirios, como cuando mandó matar a su medio-hermano y antes, a su tío.

Si el objetivo mexicano es continuar con sus esfuerzos en materia de desarme, el propósito es loable, pero no lo es tanto si el costo es enemistarse con un forajido nuclear y meterse en un pleito que, decididamente, no es nuestro en términos estrictos.

Los desplantes norcoreanos sí afectan a México pero en términos muy generales, pues afecta al mundo “y México es parte del mundo”, etc. Sin embargo, resulta por lo menos temerario involucrarse en pleitos de calibre nuclear.

Dudo que Kim Jong Un, el líder norcoreano, vaya a desperdiciar uno solo de sus preciados misiles en atacar tierras aztecas, pues eso no le reportaría beneficio alguno. Pero me parece innecesario colocar a México en el radar de Norcorea, y meterse en un pleito que se viene cebando desde 1950. Lo mejor en este caso, para usar vocablos lopezobradoristas, es que “nos den por muertos” y que sigan “sin pelarnos”.

Pero aquí aparece la cancillería mexicana, que no tendrá enormes fauces pero sí una gran bocota, que a veces es mejor aprender a no abrir.

Fácilmente podrían haber escapado del problema en la cancillería si simplemente se hubieran dedicado a lo que hace la mayoría de los burócratas de esa y otras secretarías: al “arte de hacerse pendejos”. Lo único que tenían que haber hecho en la Secretaría de Relaciones Exteriores, es no hacer nada. Nadie los hubiera extrañado, nadie los necesita y –me parece que- el mundo puede seguir rodando sin ustedes.

Pero no. Tenían que tener una “iniciativa”. Además de todos los problemas que ya padecemos en México, surgió “una estúpida iniciativa” tanto en la cancillería mexicana, como en la Presidencia de la República (publicaron lineamientos de sanciones en el Diario Oficial) diciendo “¡Aquí estamos!”

Bien. Creo que ya hablamos suficiente sobre los costos de la expulsión del embajador. Hablemos ahora de los presuntos beneficios.

El beneficio principal es quedar bien con los Estados Unidos y atender la solicitud que el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, realizó hace poco, en el sentido de que la comunidad internacional debe responder ante la amenaza norcoreana.

De modo que “quedamos” bien con los gringos al expulsar al norcoreano. Pero no quedamos tan bien como para que se justifiquen riesgos para los mexicanos, ni la política general de tratar de calmar a los estadounidenses y/o al presidente Trump, parece rendir muy buenos frutos. Basta ver la golpiza que le han puesto a México en cuanto al “DACA” y un tanto el TLCAN -y antes el sector azucarero mexicano-, para concluir que tal política exterior no está funcionando.

El segundo beneficio sería mostrar cierta congruencia en cuanto a las tradicionales iniciativas mexicanas de desarme, que llevan más de medio siglo de vigencia. La política exterior mexicana contra la proliferación de armas nucleares por el mundo, es una política correcta y digna, pero no hacer nada, no necesariamente sería equivocado ni indigno. Sería simplemente algo calculado y pragmático, pero eficaz, en un juego cuya suma No es Cero.

El tercer beneficio sería brindar cierto apoyo a Japón y Corea del Norte, nuestros supuestos aliados o amigos. Pero creo que estos países son más bien nuestros socios y no tanto aliados, pues sólo invierten en México –aunque cantidades importantes. Los lazos políticos y estratégicos son algo tan distante, que no ameritan el riesgo de entrometerse en un lío nuclear, ni les serán de mucha ayuda a estas dos naciones, ante peligros más que reales.

Tres beneficios menores y un riesgo innecesario, no justifican a mi parecer un pleito como la expulsión del embajador norcoreano, sobre todo si el problema crece o hay represalias norcoreanas contra México.

Se dice que entre dos países cualesquiera, se va escalando un problema con sanciones o medidas primero diplomáticas, luego políticas, después económicas y finalmente militares. La expulsión del embajador es claramente una represalia de tipo diplomático. Si México deja de venderle petróleo a Norcorea, estaría empleando medidas económicas sin que tanto “grito y sombrerazo” sean necesarios. Aunque la verdad sea dicha, el suelo “no está muy parejo” que digamos, como diría algún estratega ranchero.

En concreto, mis diferencias con la cancillería mexicana consisten en que yo buscaría que México pase totalmente desapercibido en este pleito, mientras que la cancillería azteca quiere destacar y destacar y destacar. Como dicen los británicos: tengan cuidado con lo que ustedes mismos están pidiendo, no sea que se les vaya a cumplir su deseo…

Me parece que, al menos, México debería conformarse por lo pronto con expulsar al embajador y dejar el diferendo a ese nivel. No debe cortarse el suministro de petróleo mexicano a los norcoreanos, a menos que se haga a cambio de medio millón de visas para los “jóvenes DACA” o algo parecido. Si no es a cambio de algo, es mejor que la cancillería se concentre en su mencionado “arte”. Eso sí les sale muy bien. Aunque estoy seguro que Mister Kim dará pronto motivos para aplicar una segunda represalia de mayor nivel. Pero ahí sí deben pensar muy bien el pleito en que se están metiendo. ¿O ya se metieron?