Emociona a Julio César Chávez la serie de televisión que narrará su vida

México.- El ex boxeador mexicano Julio César Chávez aceptó estar muy emocionado por la serie de televisión basada en su vida dentro y fuera del ring, la cual admitió reflejará los momentos más exitosos, pero también los más polémicos.

“Estoy muy contento, emocionado, estaba viendo el principio de la serie, la verdad que me apechugué mucho porque… vi el nombre de mi hermano ‘Borrego’ (Rafael Chávez) y se me hizo un nudo (en la garganta), pero muy contento, gracias, han hecho un gran trabajo”, dijo durante la presentación del screning de la serie.

Aceptó que nunca dudó en que se incluyeran esos capítulos oscuros de su vida, que incluyen problemas con las drogas y relaciones con muchas mujeres.

“Hay muchas cosas que van a estar un poco fuertes, pero es parte de esta serie que quise que saliera la verdad, habrá cosas que le pondrán un punto de más, que andaban con una y otra muchacha, eso es mentira… Sí anduve, pero no tanto como saldrá ahí, el que se va agasajar será Armando (Hernández)… será algo bonito”, apuntó.

Con su gran sentido del humor el “César del Boxeo” señaló que en la serie sale “con muchas viejas y no, no, no crean todo lo que ven, pero sí muy emocionado”,

“Esto lo puedo ver en vida porque la mayoría de las personas que les hacen su serie o película han fallecido y a mí me toca vivirlo en vida, muchas gracias, gracias por este gran trabajo que han hecho”, sentenció.

Además del actor Armando Hernández, quien personifica a Julio César, también participan en esta producción, que iniciará transmisiones el lunes 18 de septiembre, Maya Zapata y Julio Bracho, entre otros.

Ntx.