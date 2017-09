Monreal: ¡no calientes tanto el agua!

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Desde mediados de agosto yo afirmé, de forma contundente y sin ambages, que Ricardo Monreal era el mejor prospecto de MORENA para la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de cara a las elecciones del 2018.

Voy más allá. Afirmé que la mejor fórmula de MORENA para el 2018 era la siguiente: Ricardo Monreal para la Jefatura de Gobierno, Martí Batres y Claudia Sheinbaum para el Senado de la República. Con esta fórmula, MORENA le hubiera parado una verdadera madriza al PRD, partido político que ha cometido el terrible error de mantener su apoyo a un gobernante por demás inepto y decadente llamado Miguel Ángel Mancera. Un verdadero incompetente. Un tipejo gris.

Pero MORENA cometió un error: fabricar una encuesta idiota para justificar la inclinación de la balanza a favor de Claudia Sheinbaum, la favorita del Caudillo Amoroso.

La jugada era (es) clara: hay que favorecer a la aspirante de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un político que concibe a MORENA como un negocio familiar y sectario. AMLO quiere heredar su partido-secta a sus hijitos parásitos y a sus fieles más rastreros. Y obvio que, para este objetivo, AMLO necesita gente fácilmente manipulable y leal, como Claudia Sheinbaum.

Ricardo Monreal ha besado el suelo como muestra de lealtad al Caudillo Amoroso. Se ha arrastrado por él, hasta la abyección. Y no me parece extraño: Monreal se formó en la lógica política del viejo PRI, especialmente en la lógica echeverrista (en esencia autoritaria y populista).

Por eso es que Ricardo Monreal está dolido, muy dolido. Se humilló tanto para nada. Se humilló únicamente para recibir un vomitivo premio de consolación: otra vez ir al Senado de la República. ¡Pero qué ofensa!

Por ello entendemos su encabronamiento, su desilusión, su enojo, su desencanto: AMLO lo traicionó, AMLO lo humilló. A ver, voy a repetirlo una vez más: AMLO lo traicionó y lo humilló.

Ricardo Monreal se concibió, con justa razón, como el heredero político del Caudillo Amoroso y, por tanto, como candidato a Jefe de Gobierno para el 2018. Para ello trabajó doce largos años (al menos)…

Pero la bendición del Profeta cayó sobre otra testa: la de Claudia Sheinbaum. El Gran Elector de MORENA pensó que, así, amarraba la sucesión a favor de sus parásitos hijitos, de sus “pirruris”, de sus “nenes”, y de sus más rastreros seguidores.

En tales circunstancias, Ricardo Monreal está obligado a abandonar las filas de MORENA y buscar su propio camino a la Jefatura de Gobierno en el 2018. Y tiene con qué. Y debe proceder así sobre todo después de que le pintaron un cuerno con el asunto de la encuesta: no se va a repetir, punto.

¿Qué parte de la humillación no le ha quedado clara a Ricardo Monreal?

A ver, chingao: AMLO traicionó y humilló a Ricardo Monreal, como lo hicieron, en 1998, Ernesto Zedillo y Francisco Labastida. ¿Qué parte no le ha quedado clara a Ricardo Monreal? Monreal ya no tiene cabida en MORENA, carajo. ¿O se va a conformar con seguir siendo el arlequín de AMLO?

Desde mediados de agosto (o sea, desde hace casi un mes) Monreal sabe que, para AMLO, no pasa de ser un simple vasallo, una vaca come pasto.

¿Por qué se tarda tanto Monreal para cortar de tajo con AMLO y con MORENA?

A lo largo de mi vida he tenido muy buenos maestros en esos asuntos de la realpolitik. Uno de ellos me dijo alguna vez: “El agua no se debe calentar demasiado, porque se evapora”. La enseñanza política me quedó clara y me acuerdo de ella justo en estos momentos.

Ricardo Monreal ya se está tardando: veladamente anunció su ruptura con AMLO y con MORENA… ¡pero se sigue haciendo pendejo y se le va a evaporar el agua!

Ricardo Monreal está abusando del timing político. Y si deja pasar esta oportunidad de oro se quedará como el perro de las dos tortas: ni con MORENA ni contra MORENA.

A ver, que quede claro: Ricardo Monreal debe romper con AMLO y con MORENA ya, en caliente, de una vez, de un solo tajo, y encabezar un frente multipartidario para chingar a MORENA no sólo en la capital de la República, sino también a nivel nacional.

Ricardo Monreal tiene la oportunidad histórica de despejizar la política mexicana, y su tardanza equivale a cobardía y a falta de tenates.

En los próximos días sabremos si Ricardo Monreal nació para hacer historia o para acabar su carrera política lamiéndole el trasero a Andrés Manuel López Obrador.