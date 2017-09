Serie “El César” mostrará a Julio César Chávez detrás de la leyenda

México.- Mostrar al hombre detrás de la leyenda del boxeo mundial Julio César Chávez fue el propósito de “El César”, serie de televisión que se estrena el 18 de septiembre por Space con la actuación estelar de Armando Hernández.

Consta de 26 capítulos producidos por Disney Media Distribution Latinoamérica, TV Azteca y BTF Media, basados en la vida del legendario ídolo, quien al ver este lunes el primer episodio al lado de la prensa admitió que “apechugó” al percatarse del nombre de su hermano Rafael “El Borrego” Chávez, quien hace casi tres meses fue lesionado de muerte al resistirse a un asalto.

“Se me hizo un nudo en la garganta pero la verdad estoy contento. Gracias Armando. Has hecho un gran trabajo. Salgo con muchas viejas, pero no crean todo lo que ven”, advirtió el exboxeador Julio César Chávez.

“Estoy emocionado de disfrutar esto en vida, pues la mayoría de las personas a quienes les hacen su serie o su película han fallecido y a mí me toca vivirlo, lo voy a disfrutar mucho”, añadió la estrella del deporte.

En conferencia de prensa, comentó que a través de esa producción el público será testigo de los momentos más relevantes en su vida, tanto los amargos como los dulces, para al final concluir que su mayor gloria ha sido ganarle a la vida.

“Hay muchas cosas que van a estar fuertecitas, pero yo quise que saliera toda la verdad. En otros momentos van a poner que yo andaba con una muchacha, con otra y otra, lo cual es mentira. Bueno, sí anduve, pero no tanto como va a salir ahí, creo que Armando es el que se va a agasajar”, externó entre risas.

Compartió que cuando le revelaron la identidad de Armando Hernández como el actor ideal para interpretarlo se imaginaba que podría ser William Levy, con lo que provocó las risas de los presentes.

“Pensé que sería un vato más carita, más guapo y cuando lo vi, dije: ‘ya me amolaron’, pero no importa, está bien”, dijo a modo de broma.

En tono serio platicó que cuando lo conoció quedó impresionado con su manera de ser. “Todos me decían que era un actor muy joven y talentoso, pero yo tenía la duda de si era bueno; no obstante, me tiene sumamente sorprendido, me siento muy orgulloso de él”.

Julio César Chávez, quien ha sido considerado el mejor boxeador que ha dado México y uno de los 25 más destacados en la historia de ese deporte, admitió que en la serie se hablará sobre su amistad con líderes de cárteles como Amado Carrillo “El Señor de los Cielos” y Juan José Esparragoza “El Azul”.

“Y que quede muy claro, eran mis amigos, yo no andaba en el narcotráfico. Una cosa es tener amigos y otra ser narcotraficante, no se confundan. En primer lugar yo no tenía necesidad de eso, de lo contrario no me hubiera dedicado al boxeo. Simplemente los conocí, me invitaban a sus casas”, indicó.

Respecto a la actriz mexicana Salma Hayek, con quien incluso se le relacionó sentimentalmente, prefirió no adelantar detalles, pues señaló que el televidente será testigo de todo a través de los episodios.

Armando Hernández destacó en su oportunidad que para encarnar a Chávez se preparó durante seis meses previo al inicio del rodaje de “El César”.

“Su complejidad requería de un arduo trabajo, pues si estábamos contando la vida de un boxeador era importante que yo supiera boxear, no queríamos fallar en ningún sentido. La producción me dio acceso a las entrevistas que le hicieron a Julio, así como a otro material; también leí libros que me fueron adentrando en su vida”.

En lo físico el actor debió llevar una alimentación estricta para modificar su cuerpo, como consumir siete alimentos al día bajo la supervisión de la nutrióloga Ivonne Vargas.

“Me entrenó el ex campeón Ramón Euroza. Todo esto fue difícil porque no sólo tenía que aprender a boxear, sino el estilo único de Julio, para lo cual vi videos durante horas a fin de rendir homenaje a lo que él hizo arriba del ring”.

El acento y el timbre de voz también debían ser creíbles, por lo que Armando Hernández también observó videos personales que le proporcionó el pugilista.

En “El César”, que dirigió Alfonso Pineda durante 110 días con el libreto de Alfredo Mendoza, también actuaron Julio Bracho (Ángel Gutiérrez), Maya Zapata (Blanca Santiago), Leticia Huijara (Isabel) y Marcela Guirado (Amalia Carrasco).

La serie que abarca el periodo de 1984 a 2010 en la vida del sonorense se transmitirá los días lunes, a partir del 18 de septiembre, a las 22:30 horas por el canal Space.

Ntx.