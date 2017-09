Abre GCDMX segundo hospital de las emociones en Milpa Alta

Ciudad de México.- En continuidad con las políticas de prevención y atención de padecimientos físicos y emocionales, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, inauguró el día de ayer, el Hospital de las Emociones y el Centro de Salud T-I, ambos en San Lorenzo Tlacoyucan, en la delegación Milpa Alta.



Se trata del segundo Hospital de las Emociones en la CDMX, administrado por el Instituto de la Juventud (INJUVE), en donde se tiene proyectada la atención de 46 mil jóvenes.

Anteriormente solían realizar traslados de dos horas para recibir atención psicológica.

Al presidir el acto inaugural, el mandatario capitalino explicó que dicho centro dará cobertura a los jóvenes de la zona sur de la ciudad, abarcando también las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan, principalmente en la prevención y atención de conductas de riesgo.

Resaltó que la apertura de un segundo Hospital de las Emociones toma importancia pues del año 2016 a 2017, el sector salud de la CDMX ha atendido a 24 mil 368 jóvenes con pensamientos o intento de suicidio. De estos, 58 por ciento, es decir 14 mil 216 pacientes, son mujeres y 10 mil 152 hombres.

Detalló que más de mil quinientas jóvenes contaban con antecedentes de intento de suicidio; mientras que de los hombres, 9 por ciento tenían 13 años de edad en el momento de atentar contra su vida, y 8 por ciento 14 años.

“Pareciera que no hay suicidio en los jóvenes, eso no sucede; claro que sí y hay un número importante. No es que solo lo estuvieran pensando, sino que ya lo habían intentado. Y esos son rescates bien importantes, así que cuando tú ves a tu hijo o a tu hija que cambia de hábitos, por ejemplo que no está durmiendo bien, que despiertas y sigue todavía dormido, o cuando lo ves retraído o ves que tiene síntomas de depresión, es decir, que está apagado y dices, bueno, ¿y ahora por qué, qué te pasó?”, es por ello que invitó a los padres de familia a mantener vigilancia sobre el comportamiento de sus hijos, y en caso de detectar cambios de humor depresión, pidió acudir al Hospital de las Emociones.

“Vayan al Hospital de las Emociones, así le pusimos, pero la verdad es que, es un centro en donde te escuchan y te atienden jóvenes, hablan tu mismo lenguaje; atienden violencia y adicciones”, abundó.

Inauguró además la Clínica de Salud T-I, la cual incrementó su nivel al contar ahora con el equipo, infraestructura y medicamento necesario para atender a quienes así lo requieran.

Tras recordar que en semanas anteriores se instaló en el Hospital General de Milpa Alta un tomógrafo con tecnología de punta, con una inversión superior a los 17 millones de pesos, el Jefe de Gobierno, adelantó que se continuará la mejora y ampliación de los servicios de salud que hasta el momento han consolidado a esta, como la “Capital de la Salud”, por lo que invertirán otros 13 millones de pesos en salud en la delegación Milpa Alta.

“Este tomógrafo es el más avanzado de toda la ciudad, de todos nuestros equipos y de todos nuestros hospitales. Por eso no les extrañe que van a escuchar de vez en cuando helicópteros descender, porque estamos trayendo de otros lados de la ciudad a Milpa Alta, a que se hagan las pruebas en este tomógrafo”, añadió.

María Fernanda Olvera, directora general del INJUVE, añadió que en el Hospital de las Emociones de Milpa Alta, al igual que el instalado en Venustiano Carranza, brindará de manera gratuita servicios de atención psicológica individual y grupal, orientación a jóvenes sin violencia, así como capacitación en primeros auxilios y alfabetización.

Detalló que la estrategia de atención emocional implementada hace 20 meses por el Gobierno de la Ciudad de México, ha otorgado 76 mil 918 servicios sin costo a personas entre los 12 y 29 años, siendo los principales motivos de consulta los problemas emocionales, familiares, escolares, de ansiedad y de depresión.

El primer Hospital de las Emociones está ubicado a un costado del Deportivo Ingeniero Eduardo Molina, en calle Ferretería s/n, en la delegación Venustiano Carranza. Las consultas en ambos hospitales son de lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas. Para más información, pueden consultar la página www.injuve.cdmx.gob.mx.

Con información de Ian Soriano.