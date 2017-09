En condiciones insalubres, Irma se recupera de sus lesiones tras ser dada de alta por SSO

Redacción ADNsureste.info

Asunción Ixtaltepec. En medio de un albergue improvisado sobre la calle 5 de Mayo permanece recostada Irma, una mujer adulta del municipio de Asunción Ixtaltepec, Istmo de Tehuantepec, que durante el sismo de 8.2 grados del jueves pasado resultó herida de su pierna derecha.

Dentro de su desgracia fue la menos afectada de su familia, ya que su esposo Martín murió y su hijo permanece grave en el Hospital Civil de la ciudad de Oaxaca.

En lugar de seguir recuperándose de su lesión en algún otro nosocomio, los Servicios de Oaxaca (SSO) la dieron de alta dejándola en esta calle, en donde sus vecinos como pueden le curan sus heridas y cambian vendajes, en medio de la calle y en condiciones insalubres.

Sin querer hablar de su desgracia, una vecina lo hace y comenta que al hijo de Irma lo rescataron de los escombros.

“Ella está muy triste, dice que no pudo enterrar a su marido porque no puede caminar y tampoco puede estar en el hospital cuidando a su hijo que cuando lo sacaron de su casa llevaba las piernas colgadas y los huesos de sus rodillas expuestos”.

Un catre de yute colocado en esta calle protegida por una lona de plástico es su descanso, ya que su casa se redujo a escombros, en medio de la calle ella espera poder recuperarse lo antes posible para ir a cuidar a su hijo.

Más adelante, solo unas cuantas casas más, un menor ha comenzado a presentar constantes diarreas tal vez, -a decir de sus papás-, del polvo que respira al vivir en la interperie.

“Estamos en la calle porqué no tenemos a dónde ir, el gobierno promete y promete pero no cumple, no nos ha apoyado en nada, solo vinieron a tomarse la foto” aseguraron.