Roberto López disfruta de la cima de su trayectoria

Excélsior

Hace dos años Roberto López analizó la opción de retirarse del beisbol profesional. El domingo fue parte angular del festejo de los Toros de Tijuana, campeones de la Liga Mexicana de Beisbol, como el Jugador Más Valioso(JMV) de la Serie del Rey.

Tras siete temporadas en Ligas Menores de los Angelinos de Los Ángeles, el jardinero llegó a los Piratas de Campeche en 2015 y, al final de la temporada, pensó que quizás era momento de decir adiós.

Al abrirse la opción de contratar libremente a peloteros de doble nacionalidad, Tijuana le abrió las puertas de la organización.

“Estoy muy emocionado porque realmente yo ya no veía que esto fuera posible”, dijo López momentos después de ser reconocido como JMV. “Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron, gracias a Dios estoy viviendo los momentos más bonitos de mi carrera, cuando pensaba que ya no había más para mí”.

López, nacido en San Diego, pero criado en Ensenada, es uno de los 17 jugadores mexicoamericanos que conformaron el roster de 30 de los ahora campeones Toros.

“Aquí se habla casi por igual el inglés y el español, pero todos nos sentimos orgullosos de ser mexicanos”, indicó.

“Para mí es una gran motivación jugar con un equipo de Baja California. Yo puedo decir orgullosamente que soy de esta tierra”.

López bateó para .455 durante la Serie del Rey, con un jonrón y seis carreras producidas. Cyle Hankerd terminó con ocho producidas.

“Creo que todos en el equipo merecemos este premio”.