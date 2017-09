Banda Los Recoditos lanzarán en DVD concierto en Capitol Records

México.- Luego de ofrecer un espectáculo en el emblemático edificio de Capitol Records, donde han tocado figuras del rock, Banda Los Recoditos, anuncian el próximo lanzamiento de un DVD, en el que registraron un hecho histórico para ellos, además de continuar con la promoción de su nuevo disco “Los gustos que me doy”.

En conferencia de prensa, durante la presentación de este material, el vocalista Luis Ángel, conocido como “El Flaco”, respondió a Notimex que a pesar de las críticas por su actuación en el mencionado recinto:

“Somos la primera agrupación o artista latino que toca en ese lugar, la primera banda mexicana que ofrece un espectáculo donde se presentaron Los Beatles, y los primeros en sacar un DVD en ese lugar”.

Al preguntarle sobre sus intensiones de ser actor, Luis Ángel dejó en claro que no son actores, pero si algún día les cae un ofrecimiento con gusto darían su mejor esfuerzo para no quedar mal. “De alguna manera actuamos en cada video, pero a mí en lo personal me fascina esta disciplina, porque es interesante y mágico desempeñar un personaje”.

Dijo que sería buena idea llevar la historia del día a día de la agrupación, “para que el público conozca más de lo que a simple vista se ve, para vean lo difícil que es andar viajando constantemente, estar desvelados, no comer a nuestras horas y aguantar las circunstancias del tiempo desde lluvias, frío e intenso calor “.

Por último, el intérprete detalló que el disco “Los gustos que me doy” contiene 11 temas: “No le hago falta”, “Ya no tiene caso”, “Bajo efectos del alcohol”, “Tres recuerdos”, “Los gustos que me doy”, “Tiempo”, “Te darán ganas de verme”, “Vino tinto”, “Adiós bye bye”, “Cuando fuiste mía” y “Fuego cruzado”.

Ntx.