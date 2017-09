Gael García presenta filme en Toronto y defiende a mexicanos que viven en EUA

Toronto.- Es muy difícil tener un diálogo con alguien que abiertamente afirma que los mexicanos “somos violadores, traficantes y malos”, afirmó hoy el actor, productor y director mexicano Gael García Bernal, quien presentó en Toronto la película francesa que protagoniza “If you saw his heart”.

“El problema no es de nosotros sino de las personas que tienen problema con su concepción de los mexicanos y ellos mismos lo deben resolver”, agregó en su encuentro con los periodistas en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que concluirá el próximo domingo.

Sin mencionarlo por su nombre, García Bernal se refirió al presidente estadunidense Donald Trump y a sus acusaciones contra los mexicanos.

“Esta persona miente todos los días y no pasa nada más allá de las puntualizaciones de periodistas”, por lo que consideró que los estadounidenses “deben hacer algo para cambiar esto”, aunque reconoció que otras personas piensan igual que el presidente Trump.

El también director y productor afirmó que en Estados Unidos “existe una crisis ideológica y eso es muy peligroso, no hay posibilidad de diálogo”.

En su opinión, la administración estadounidense denigra a los mexicanos porque les quiere echar la culpa de todo.

“Esto no es un asunto económico sino puramente ideológico”, dijo el protagonista de la cinta “Desierto”, del director mexicano Jonás Cuarón, ovacionada en el TIFF el año pasado y que recrea la matanza de mexicanos en la línea fronteriza.

Con excepción de algunos proyectos de Cuarón que vienen de Estados Unidos, “nosotros no filmamos en ese país, trabajamos en otros países y tenemos a México como nuestra base”, explicó García Bernal.

Tras describir como “un fenómeno patológico” la discriminación hacia los inmigrantes en Estados Unidos, el actor mexicano consideró que algo debe suceder.

“No soy de Estados Unidos ni me interesa vivir ahí, pero me pregunto por qué no se generan movimientos que cambian las cosas, quizá porque la gente parece estar atemorizada”, agregó García Bernal, quien en la ceremonia de la entrega de los Premios Oscar 2017 expresó su oposición al muro que buscan construir entre Estados Unidos y México.

En la cinta francesa “If you saw his heart” (Si vieras su corazón), de la directora francesa Joan Chemla, el actor interpreta a un gitano inmigrante en Marsella.

“A diferencia de los gitanos, quienes se mantienen aparte de la sociedad, los mexicanos en Estados Unidos son parte de la sociedad, son una comunidad integrada que los alimenta y que trae su cultura a cuestas”, agregó.

Consideró que “México es parte del ‘American dream’, porque también es un país de inmigrantes”. Para muchos latinos México es su casa, es como su madre, mientras que Estados Unidos es como “el padre que no los quiere reconocer”.

Insistió en que los mexicanos no son gitanos en Estados Unidos sino parte de la sociedad.

En la película “If you saw his heart”, que tuvo su estreno mundial el lunes en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el actor habla en francés y español.

Por su parte, al ser consultada por Notimex sobre el por qué eligió a García Bernal para su cinta, la directora Joan Chemla dijo que cuando leyó la novela cubana “La casa de los náufragos”, en la que se basa su película, pensó en el actor mexicano.

“Gael es un actor que trae luz y yo necesitaba eso. Es un actor demandante y profesional, creo que fue mucho coraje de su parte aceptar una película en otro idioma, otro país”, agregó Chemla.

Ntx.