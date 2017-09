Monterrey agudiza crisis de Pumas y avanza en la Copa MX

Excélsior

Monterrey.- Con el triunfo ante su gente, Rayados califica entre los primeros lugares del certamen a la siguiente fase de la Copa. Por su parte, los universitarios siguen en picada y acumulan ya su quinta derrota consecutiva.

Apenas al inicio del partido, el árbitro vio mal una barrida de Pablo Jáquez sobre Dorlan Pabón y le mostró la tarjeta roja al canterano de Pumas al minuto cinco de juego.

Con la superioridad en el campo a su favor, Monterrey no perdonó a los felinos y en 5 minutos les marcó dos goles. El primero, en el que Avilés Hurtado aprovecha un rebote de Saldívar, y el segundo, tras una gran jugada de Efraín Juárez, quien venció a García y se quedó sólo frente a Saldívar, para no perdonarlo.

Todo pintaba para una goleada, pero Nicolás Castillo arrastró desde la media cancha al balón y a los rivales, llegando a los límites del área para servir a Mauro Formica, quien no lo dudó dos veces y con un tiro colocado logró el descuento y su primer gol bajo la camiseta de Universidad Nacional.

Para el segundo tiempo, Pumas buscó con todos sus recursos posibles el empate, pero Jorge Benítez se encargó de matar la esperanza felina. Recortó a Antonio García y dejó tirado al portero universitario, para rematar sólo frente a la portería y poner el tercero.

Al minuto 80, tras un pase lamentable de Marcelo Díaz, Nicolás Castillo se lesionó del muslo derecho, por lo que no pudo continuar en el encuentro y Pumas terminó con 9 jugadores. No hubo tiempo para más. Se consumó la fiesta Rayada en el BBVA, mientras Pumas no logra ver la luz, entre su oscura realidad.