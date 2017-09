Silvia Pinal celebra su cumpleaños trabajando

Excélsior

México.- Con mariachi y pastel la primera actriz Silvia Pinal festejó su cumpleaños en un foro de la telenovela Mi marido tiene familia, en Televisa San Ángel, acompañada por el productor Juan Osorio y algunos actores.

“Muchas felicidades, que sean muchos años más, eres una persona muy importante para el medio, para esta empresa y para todos”, dijo Osorio a la sonorense después de darle un fuerte abrazo.

La festejada, a quien se le considera un pilar en el arte escénico, externó su felicidad en este día especial por tener vida, salud, trabajo y estar rodeada de amigos a quien quiere.

Al realizador le dijo: “te conocí de chiquito, te he visto crecer en todos los aspectos, me siento muy orgullosa de ti; parece sencillo (seguir por este camino), pero no lo es”, y agradeció a los presentes por acompañarla.

En su oportunidad la también primer actriz Diana Bracho dijo que es un privilegio trabajar con Pinal, a quien describió como una mujer fundamental en el teatro, el cine y la televisión.

“Ha sido una persona con una actividad fantástica, llena de creatividad, con una belleza impresionante; trabajamos juntas también en una obra de teatro y cuando bailábamos mambo a todas nos dejaba en el piso. Es una mujer con vitalidad impresionante, por eso en nombre de toda esta familia quiero felicitarla, la amamos”, externó.

Después de soplar las velas y cortar el pastel Silvia Pinal recordó que ella empezó su carrera artística en Televisa “antes de que fuera Televisa. Eran estudios cinematográficos y aprendí lo que fue a hacer televisión, así que siento muy rico estar aquí después de tantos años”.