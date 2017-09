UNAM Global

Este jueves te esperamos en Las Islas de C. U., a las 13:00 horas, para otra sesión de Hit and Run, la Dirección General del Deporte Universitario y Nike te invitan. Actividad gratuita, dirigida a toda la comunidad universitaria de la UNAM Universidad NaHit and Runcional Autónoma de México

Te puedes inscribir mañana en el lugar o si lo prefieres en este momento en el siguiente link:

http://gonike.me/mx-UNAM-hitandrun

#SoyDeporteUNAM

#PUMATHON2016