Esteban Arce y la libertad de expresión

Por Carlos Arturo Baños Lemoine

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Parece que en este país sigue habiendo mucha gente que extravía las claves y las coordenadas del mundo moderno. Da la impresión de que mucha gente sigue sin entender por qué y cómo llegamos a esta cosa llamada Modernidad.

El pasado lunes 11 de septiembre los medios y las redes sociales exhibieron al predicador-conductor Esteban Arce haciendo lo que suele hacer: utilizar los micrófonos para adoctrinar, para fijar su postura conservadora de talante católico.

Ante estudiantes de San Luis Potosí, Esteban Arce se aventó un rollo en contra de la “ideología de género”, tal como lo ha hecho cientos de veces desde sus programas de radio y televisión. ¿Por qué mucha gente se molestó e indignó por ello si lo ha hecho tantas veces? ¿Qué tuvo de especial o de nuevo lo que dijo en San Luis Potosí?

Ya vi el pedazo de video que ha corrido por las redes y de verdad resulta penoso todo el evento en sí, hasta donde se logra apreciar: desde la conferencia de Esteban Arce hasta la posición de los “indignados”, muchos de los cuales son “universitarios”. Ese tipo de comunicadores y ese tipo de estudiantes nos demeritan como la sociedad democrática que decimos ser.

La crítica de Esteban Arce a la “ideología de género” es tan dogmática como la propia “ideología de género”. Habiendo tanto material para exhibir la irracionalidad voluntarista de esta ideología, Esteban Arce termina cayendo en los lugares comunes, y mentalmente soeces, del dogmatismo moral católico. Como que no cayó en la cuenta de que no estaba ante sus chalanes televisivos, quienes siempre le siguen la corriente y le ríen la gracia. Como que no se dio cuenta de que estaba ante un auditorio que, al menos en teoría, merecía algo más que prédicas morales de baja estofa.

Esto significa, de suyo, que Esteban Arce es un mal comunicador, por no haber ajustado su discurso al tipo de auditorio que fue a escucharlo.

Además, se pasó de largo con respecto al tema de la libertad de expresión, como bien se lo hicieron notar algunos de los asistentes. Y, asimismo, se mostró injustificadamente iracundo y mamón ante las críticas de sus oyentes.

¿Cómo llegó una persona así, tan poco profesional, a ganar el Premio Nacional de Periodismo? Bueno, una razón más para descreer de los “premios” que se dan por aquí y por allá.

Como sea, el tipo tenía todo el derecho a decir sus sandeces: el derecho a la libre manifestación de las ideas (libertad de expresión) no nos exige decir puras genialidades cada vez que se nos ocurra abrir la boca o emitir una opinión.

Lo bello de la democracia es que todo mundo tiene el derecho de criticar todo lo expresado por los otros; tiene todo el derecho de considerar que lo dicho por los demás es falso, es estúpido, es injustificado, es insensato, es aberrante, es incoherente, es absurdo. En la democracia, las ideas se combaten con ideas y los argumentos con argumentos.

En la democracia moderna, la gente debe acostumbrarse a aquilatar los argumentos con base en las pruebas que los acompañen. La democracia moderna nació al calor del Renacimiento y de la Ilustración: la racionalidad la acompaña de forma natural.

¿Pero qué creen? Que la mayoría de los críticos de Esteban Arce no elevaron el nivel del debate y sólo hicieron gala de formas distintas de dogmatismo e irracionalidad. ¡Qué decepción mirar a “estudiantes universitarios” apelar a una fantasmagoría (Dios) para hablar de “valores” y para exigir respeto para las minorías sexuales!

¿En qué mundo estamos? ¿En qué mundo vivimos?

Yo me quedé en que, para discutir cualquier tema relativo al mundo moderno, mínimo se tenía que partir del politeísmo de los valores derivado del desencantamiento del mundo (Max Weber).

Gracias a Esteban Arce y a sus “críticos universitarios” de San Luis Potosí me he dado cuenta de que vamos caminando de regreso a la Edad Media.

¡Y eso no es todo!

También saltaron a la palestra los típicos desorientados cerebrales que califican toda crítica como “discurso de odio”, esto con el fin de evitar ser criticados.

Como ya sabemos, parte esencial del pensamiento “políticamente correcto” consiste en ejercer la censura y la represión a través de formas sutiles, haciéndolas pasar incluso como “defensa de los derechos humanos”.

Así, pues, se ha vuelto común que grupúsculos dogmáticos y totalitarios, de inspiración feminista o LGBTTTIQ, apelen a la fuerza censora y represora del Estado para hacer callar a sus críticos: se dicen “víctimas”, se dan por “ofendidos y maltratados”, se declaran “violentados”, a objeto de acallar a las voces disidentes.

¿Se imaginan? Apelar a los derechos humanos para violar uno de los derechos más fundamentales: el derecho a la libertad de expresión.

En este espacio lo hemos dicho hasta el cansancio y lo seguiremos haciendo: imbécil y perverso quien utilice el rollito de la “discriminación” como base de la censura y de la represión en las sociedades modernas.

Karl Popper ya nos había advertido del peligro de los totalitarismos que nacen y crecen al amparo de la democracia (La sociedad abierta y sus enemigos, 1945). Nunca faltan los incautos que creen que están defendiendo el progreso cuando, en realidad, están defendiendo doctrinas retrógradas y enemigas de la libertad.

Antes fue el nazismo, el fascismo, el estalinismo, el maoísmo… Ahora son el feminismo y la onda LGBTTTIQ: comenzaron exigiendo “sus derechos” para después pisotear los de otros.

Las estupideces o falsedades que llegue a decir Esteban Arce, o cualquier otro comunicador, deben ser combatidas con ideas ciertas, sólidas y bien fundamentadas, no con prejuicios. Se trata de superar el pensamiento dogmático, no de reproducirlo.