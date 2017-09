Hijo del Santo inaugura exposición “El hombre detrás de la pintura”

México.- El luchador Hijo del Santo mostró una faceta diferente, pues se inauguró una exposición de obras hechas por él, misma que podrá apreciar la afición y que lleva de nombre “El hombre detrás de la pintura”.

Diversas pinturas que ha realizado el hijo del “Enmascarado de Plata” serán exhibidas en el mezzanine de la Torre Mayor en Paseo de la Reforma, muestra que fue inaugurada oficialmente la noche del miércoles.

“Soy luchador, ponme frente a una cámara o set y sé lo que tengo que hacer, en este momento me siento muy contento, pero también con ese temor, no sé si es temor o inseguridad, no me siento artista, solo quiero compartir con ustedes” dijo.

Acompañado de amigos y medios de comunicación que se dieron cita en el lugar, el hijo del “Enmascarado de Plata” reconoció que las pinturas realizadas son reflejo de distintos momentos de su vida, desde el ámbito deportivo hasta el personal, positivos y negativos.

“En este caso del hombre que está bajo la máscara estoy contento de compartir, ver mi vida… toda la gente conoce al Hijo del Santo en un ring, me han visto luchar en televisión, pero ésta es una manera más íntima de estar con el público”.

Durante el recorrido, el gladiador aprovechó para explicar algunas de las imágenes, una donde están representados artículos que él utilizaba cuando era niño, como el yoyo, el balero, trompo, pirinola y los muñecos del Santo”, imagen titulada “Juguetes mexicanos”.

También está “5 sentidos”, donde en la máscara están plasmados cuatro: olfato, oído, gusto y vista, y el tacto está representado con una de sus manos.

Y aunque desconoce si el gusto por la pintura se lleva en la sangre, comentó que el de la lucha libre sí, “lo traigo desde que nací”, mismo que espera poner de manifiesto el domingo 17 en Chicago, Estados Unidos, y días después en España.

“Nunca he tomado clases, lo que pinto está dentro de mi corazón. Detrás de esta máscara hay un ser humano que no ha tenido una vida fácil”, concluyó. La exposición estará hasta el próximo 31 de octubre.

Ntx.