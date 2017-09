-Ruíz Esparza como el Johnnie Walker

Por Héctor Moctezuma De León

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, sigue tan campante como el famoso escoces, pasea su impunidad junto a Enrique Peña Nieto como sucedió este martes durante la visita que realizó el mandatario al Estado de México para inaugurar la carretera Ixtlahuca-Jilotepec.

Peña Nieto lo sigue tolerado pesa al informe de la Secretaría de la Función Pública en el que no queda duda de que este señor es el principal responsable del Colapso en el Paso Exprés de Cuernavaca en donde se abrió un tremendo boquete en el que murieron dos personas.

De acuerdo con la auditoría realizada por la Función Pública la obra adjudicada por la SCT al consorcio Aldeco-Epccor registra una serie de irregularidades que van desde trabajos sin comprobación documental hasta pagos excesivos.

Las irregularidades detectadas por la SFP en la Construcción del Paso Exprés de Cuernavaca, ascienden a mil 3.4 millones de pesos y en una obra de esta envergadura el responsable es el titular de la dependencia, que en este caso es Ruíz Esparza.

La auditoría revela que la supervisión de la obra fue inadecuada y se detectaron omisiones en las recomendaciones técnicas durante su ejecución; de esto, nadie más que el Secretario y los subordinados que tenían esa función, son los responsables.

En total son 22 observaciones las que realizaron la Unidad de Control y Auditoría a Obra y el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero el quien debió estar al tanto, sigue tan campante, no sin despedir un olor fétido.

¿Seguirá Peña Nieto cargado con este lastre? Todo indica que sí, porque complicidad mata a Estado de Derecho.

No hay dinero para responder a los damnificados del sismo y el huracán, pero el consorcio Aldeco-Eppcor se embolsó más de mil millones extras en la construcción del paso exprés de Cuernavaca, como lo detectó la Secretaría de la Función Pública… Alguien que no quiere que Miguel Ángel Mancera sea candidato a la Presidencia de la República en el 2018 le diseñó los spots en donde promociona su V Informe de Gobierno, los promocionales están infames, más que los de Peña Nieto y Eruviel que tienen lo suyo… ¿Sabrá Andrés Manuel López Obrador que a Fernando Espino, líder de los trabajadores del Metro se le achacan varios muertitos o sea personas que se atrevieron a disputarle el liderato que ostenta desde hace más de 30 años? Espino es uno de los que se adhirió al proyecto del tabasqueño…La diputada en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Ana Ángeles Valencia salió en defensa del recientemente declarado non grato ex –embajador de Corea en México, Kim-Hyog gil, pero al mencionar el nombre de aquel país dijo Narcorea. Ojala que López Obrador les dé unas clases de geografía a sus seguidores…El cinismo de Miguel Ángel Yunes no tiene límite.

